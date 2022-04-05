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Sosyetenin ünlü ismi toplu taşımada: Metroya binmem olay olmuş!

#Toplu Taşıma Kullanan Ünlüler#Metroda Ünlü Var#Otobüste Ünlü Var
Sosyetenin ünlü ismi toplu taşımada: Metroya binmem olay olmuş

Ünlü iş insanı trafikten kurtulmak için toplu taşımaya bindi, o anları sosyal medya hesabında paylaştı...

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'KEYİFLE KULLANIYORUM'  

İş insanı Aslı Şen, önceki gün toplu taşıma aracı metroda çekilen yeni bir videosunu Instagram hesabına yükledi. Geçtiğimiz günlerde “Evimin konumu itibarıyla en çok kullandığım toplu taşıma aracı metro” açıklaması yapan Şen, o videonun altına şu notu düştü: “Metroya binmem olay olmuş. Valla şahsen çok keyifle kullanıyorum.”

TOPLU TAŞIMADA ÜNLÜ VAR!

Magazin dünyasının ünlü isimleri de trafiğe takılmamak için zaman zaman toplu taşıma araçlarına binerek seyahat ediyor. İşte halkın arasına karışmaktan çekinmeyen o isimlerden bazıları...

Sosyetenin ünlü ismi toplu taşımada: Metroya binmem olay olmuş

TOPLU TAŞIMA KULLANIYORUM

'İstanbulkart kullanıyorum. Otobüse ve metroya da biniyorum' diyen Kaya Çilingiroğlu toplu taşımada çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

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Sosyetenin ünlü ismi toplu taşımada: Metroya binmem olay olmuş


'BEN HALKTAN BİRİYİM'

Taksim metrosunda görüntülenen Selda Bağcan Taksim “Niye binmeyeyim? Ben halktan biriyim, halk kadınıyım” dedi.

Sosyetenin ünlü ismi toplu taşımada: Metroya binmem olay olmuş


ZAMANDAN KAZANDIK!

Hande Ataizi ile sevgilisi Dinç Aydoğdu, Ümraniye’de bir halk otobüsünde görüntülendi.

Sosyetenin ünlü ismi toplu taşımada: Metroya binmem olay olmuş

Daha önce de metrobüste objektife takılan ve trafik sıkıntısı yaşamamak için sık sık toplu taşımayı kullandığını söyleyen Ataizi, diğer yolcuların meraklı bakışlarına aldırmadı.

'METRO VE OTOBÜS KULLANIYORUM'

Elinde İstanbul Kart’ıyla objektife takılan Müjde Ar, “Toplu taşımayı çok sık kullanıyorum, metro ve otobüslere bununla biniyorum” dedi.

Sosyetenin ünlü ismi toplu taşımada: Metroya binmem olay olmuş

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BURADA DA MI BULDUNUZ!

Ahu Yağtu, metro istasyonu içindeki bankamatiğin önünde işlem sırası beklerken objektife yansıdı.

Sosyetenin ünlü ismi toplu taşımada: Metroya binmem olay olmuş

Habercileri görünce gülerek “Burada da mı buldunuz beni” diyen Yağtu, zaman zaman toplu taşıma kullandığını belirtti: “Toplu taşıma kullanmak zaman kazandırıyor.”

'HAYATI KOLAYLAŞTIRDIM'

Toplu taşıma kullanan ünlüler kervanına Ebru Yaşar da katıldı.

Sosyetenin ünlü ismi toplu taşımada: Metroya binmem olay olmuş

Zamandan tasarruf etmek isteyen Yaşar, soluğu metro istasyonunda aldı.Ebru Yaşar fotoğrafları Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı ve altına şu notu düştü:

"Hayatı kolaylaştırdım ve her yere metroyla gittim... Her şeye yetiştim trafik stresi yaşamadım... Yaşasın metro! Toplu taşıma kullanalım.. Trafik engeli olmadan, ucuz en kıymetlisi de zamandan tasarruf"

'KOKU YORDU'

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Manken Didem Soydan, trafiğe takılmamak için toplu taşıma kullandı.

Sosyetenin ünlü ismi toplu taşımada: Metroya binmem olay olmuş

Metroya binen Soydan, yaşadıklarını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı...

"Tabii ki de metro hayat kurtardı. 10 dakikada geldim, trafiğe girmedim. Metro çok güzeldi ama keşke deodorant kullanımı zorunlu hale gelse memlekette. Çünkü koku bayağı bir yordu!"

TRAFİKTEN SIKILDI

İstanbul trafiğinden sıkılan Yavuz Seçkin, çareyi toplu taşıma kullanmakta buldu.

Sosyetenin ünlü ismi toplu taşımada: Metroya binmem olay olmuş

Seçkin Marmaray metrosunda çekilen fotoğrafı 'Ara transfer Üsküdar-Zeytinburnu' notuyla Instagram'da paylaştı.

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 NEW YORK METROSUNDAKİ KALİTELİ ANILARIM

Bir dönem Amerika'da tatil yapan Duru, metroda çekildiği bir fotoğrafını 'New York metrosundaki kaliteli anılarım' notuyla paylaştı.

Sosyetenin ünlü ismi toplu taşımada: Metroya binmem olay olmuş


ZAMANDA YOLCULUK

“Bizimkiler” dizisinde 13 yıl boyunca  Ali karakterine hayat veren oyuncu Atılay Uluışık toplu taşıma kartını Instagram hesabında paylaştı.

Sosyetenin ünlü ismi toplu taşımada: Metroya binmem olay olmuş

Uluışık altına: 'Zamanda yolculuk. 30 sene öncesi... Covid yok, pandemi yok, toplu taşıma var. Hadi bakalım, yok mu arttıran?' mesajını yazdı.

 

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#Toplu Taşıma Kullanan Ünlüler#Metroda Ünlü Var#Otobüste Ünlü Var

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