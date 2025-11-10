×
Sosyetik doğum günü partisine polis baskını... Ekipler kapıyı bir değil iki kez çaldı!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2025 12:45

Gösteri dünyasının ünlüleri geçtiğimiz hafta sonu büyük bir kutlama için bir araya geldi. Kimler yoktu ki o gecenin konukları arasında. Sinema dünyasından televizyona oradan müzik dünyasına... Kısaca söylemek gerekirse ünlü olup da o partiye katılmayan kimse kalmadı.

Ama her biri diğerinden ünlü o konuklar, gece eğlencesi boyunca toplandıkları evin daha doğrusu lüks malikanenin kapısını birkaç kez çalan polis ekipleriyle de ilgilenmek zorunda kaldı.

Kısaca özetlemek gerekirse o kutlama konuklarının hafızasına, yaşadıkları eğlenceli anların yanı sıra polis baskınıyla da kazındı.

Sosyetik doğum günü partisine polis baskını... Ekipler kapıyı bir değil iki kez çaldı

70 YAŞINA 'BİRAZ' OLAYLI GİRDİ
Polis ekiplerinin bir gece içinde birkaç kez ziyaret ettiği bu kutlamanın "esas kızı" Kris Jenner'dı. Gösteri dünyasında Kardashian- Jenner klanı olarak bilenin ailenin annesi Kris, 70 yaşına girdi.

Bir başka deyişle hayatında bir devir kapandı yeni bir devir açıldı. Bundan böyle 70'li yaşlarının sayfasını çevirdi.

Kris Jenner'ın bu özel günü için de hem ilk kocası Robert Kardashian hem de ikinci kocası Bruce Jenner'dan dünyaya gelen çocukları Kourtney, Kim, Khloe, Robert Jr Kardashian ile Kendall ve Kylie Jenner bir büyük parti planladı.

Ama bu partiyi her zaman yaptıkları gibi lüks bir gece kulübünde vermediler.

Bunun yerine geçen haziran ayında hayatlarını birleştiren Jeff Bezos ile karısı Lauren Sanchez Bezos, Beverly Hills'teki 175 milyon dolarlık malikanelerinin kapılarını açtı.

Sosyetik doğum günü partisine polis baskını... Ekipler kapıyı bir değil iki kez çaldı

YENİ EVLİ ÇİFT MALİKANELERİNİN KAPISINI PARTİ İÇİN AÇTI
Gösteri dünyasının bütün ünlüleri de yeni evli çiftin malikanesinde buluştu.

Kris Jenner'ın 70 yaşına girmesi şerefine verilen partinin ana teması da James Bond olarak belirlendi. Konuklar bu ünlü sinema serisinin halkalarına göndermeler yapan kıyafetlerle geceye katıldı.

Başka Kris Jenner olmak üzere bütün konuklar gecenin keyfini sonuna kadar çıkardı o gece.

Ama bir dizi tatsız olay da yaşandı. Polis ekipleri, bir değil birkaç kez Bezos çiftinin lüks malikanesinin kapısını çalmak zorunda kaldı.

Sosyetik doğum günü partisine polis baskını... Ekipler kapıyı bir değil iki kez çaldı

CANLI MÜZİK KOMŞULARI RAHATSIZ ETTİ
Bunun nedeni de partiden yayılan ve izin verilenin çok üzerine çıkan gürültüydü. Komşuları Bezos malikanesinden yükselen müzik sesinden rahatsız olup polisi aramıştı.

Bu arada "müzik sesi" dediysek gerçekten de öyle sıradan bir ses değildi bu... Ünlü şarkıcı Bruno Mars, Kris Jenner'ın yeni yaşı şerefine canlı bir konser verdi.

Polis, komşuların şikayeti üzerine Jeff Bezos ve Lauren Sanchez Bezos'un malikanesine gidip kapıyı çaldı. Ama sadece gürültü edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Sosyetik doğum günü partisine polis baskını... Ekipler kapıyı bir değil iki kez çaldı

BİR DE YAPAY ÇİTLER SORUN OLDU
Bu kadar da değil... O ilk seferin ardından polis malikaneden ayrıldı. Sonra aynı gece içinde bir kez daha döndü... Bu defa da Kris Jenner'ın yeni yaşı için kurulan yapay çitlerin trafiği aksatması nedeniyle bir şikayet yapılmıştı.

Böyle bir uygulama için önceden izin alınması gerekirdi. Ama bu izin de alınmamıştı.

Polis yine partinin verildiği Bezos malikanesine gitti... Yapay çitler, parti konukları malikaneden ayrılırken bulundukları yerden kaldırıldı.

Her ne kadar polis iki kere kapıyı çalsa da yeni yaşına giren Kris Jenner başta olmak üzere bütün konuklar gecenin tadını sonuna kadar çıkardı.

Sosyetik doğum günü partisine polis baskını... Ekipler kapıyı bir değil iki kez çaldı

Kris Jenner'ın doğum günü partisinin en şaşırtıcı konukları, İngiliz kraliyet ailesinden ayrılan Prens Harry ile karısı Meghan Markle oldu.

Sosyetik doğum günü partisine polis baskını... Ekipler kapıyı bir değil iki kez çaldı

Kim Kardashian, James Bond temalı partide, Die Another Day filminde Halle Berry'nin giydiğine benzer bir elbise tercih etti.

Sosyetik doğum günü partisine polis baskını... Ekipler kapıyı bir değil iki kez çaldı

Bir süredir MS hastalığıyla mücadele eden Salma Blair zor günleri geride bırakmıştı... Pırıltılı kıyafetiyle partiye katıldı.

Sosyetik doğum günü partisine polis baskını... Ekipler kapıyı bir değil iki kez çaldı

Sarah Paulson ve Naomi Watts partiye birlikte katıldı. Patlayan flaşlardan düşmemek için de birbirlerine destek oldular.

Sosyetik doğum günü partisine polis baskını... Ekipler kapıyı bir değil iki kez çaldı

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg karısı Priscilla ile birlikte partideydi.

Sosyetik doğum günü partisine polis baskını... Ekipler kapıyı bir değil iki kez çaldı

Ünlü şarkıcı Marian Carey de partide yerini aldı.

Sosyetik doğum günü partisine polis baskını... Ekipler kapıyı bir değil iki kez çaldı

Sadece Paris Hilton değil ablası Nicky ve annesi Kathy de Kris Jenner'ın yeni yaşını kutlayanlar arasındaydı.

 

BAKMADAN GEÇME!