Onca para mutluluk satın almaya yetmedi... Kocasını öldürsün diye kiralık katil bile tutmuştu... Sosyete güzelinin hazin sonu

15 yıl önce tanışıp evlendiği eski kocasını öldürmek için kiralık katil tuttuğu ileri sürülen genç bir kadın sonunda yaşadığı bu çalkantılı hayata dayanamadı ve kendi canına kıydı.

Filmleri aratmayan bu olayın kahramanları 44 yaşındaki Tatyana Remley ile boşandıktan sonra bir kez daha barıştığı eski kocası Mark Remley.

Milyoner teknoloji girişimcisi Mark Remley ile Tatyana'nın yolu San Diego'nun gösterişli mahallelerinden birinde kesişti. Çift, evlendi. Ama 2023 yılında da boşandılar.

Tatyana Remley, boşanmalarından kısa bir süre sonra eski kocasına suikast girişiminde bulunmak için aracında siyah gizlemek, kamusal alanda ateşli silah taşımak suçundan yargılandı. Tatyana'nın Mark'tan kurtulmak için kiralık katil aradığı iddiaları da bulunuyor.

Tatyana Remley bu suçlamanın ardından bir yıl cezaevinde kaldı. Özgürlüğüne kavuştuktan sonra eski kocası Mark ile yeniden barıştılar.

Fakat bu arada Mark Remley, Tatyana'nın Del Mar'daki malikanelerini ateşe vermeye çalışırken gizlice çektiğini ileri sürdüğü görüntüleri polise verdi.

Sosyete güzeli, Del Mar'daki malikaneyi kundaklama iddiasıyla kocası Mark tarafından ihbar edilmişti. Tatyana, önümüzdeki mart ayında mahkemeye çıkacaktı.





Tatyana'nın, kocası Mark'ı ortadan kaldırmak için 2 milyon dolara kiralık katil tuttuğu iddiaları vardı.

Mark'ın bu ihbarı sonucunda Tatyana bir kez daha gözaltına alındı. Tatyana önümüzdeki ay mahkemeye çıkacaktı.

Bu arada Tatyana, kundaklama konusunda kendisinin suçsuz olduğunu, Mark Lemley'in arkadaşları Sharal'ın şüpheli ölümüyle kendisini suçlamaya çalıştığını ileri sürdü.

Bütün bunlar olup biterken Tatyana ile Mark'in çalkantılı ilişkisi de bir süre devam etti. Tatyana'nın eski evliliğinden dünyaya gelen iki çocuğu da Mark'ın milyonluk malikanesinde onlarla birlikte yaşadı.

Tatyana Remley'in pırıltılı hayatı, trajik bir şekilde sona erdi.

Fakat sonra Tatyana başka bir ilişkiye başladı. Yine de yeni sevgilisinin kendisine kaba davranmasından şikayet ediyordu.

44 yaşındaki Remley, barda ayrı yaşadığı kocası Mark Remley'i arayıp yeni partnerinden şikayet ettikten sonra ateşli silahını başına dayadı ve tetiği çekti.

Mark Remley, Mail gazetesine verdiği demeçte, "Tuvalet kabinindeyken beni FaceTime üzerinden aradı ve 'Bu adamla birlikteyim ve çok kaba davranıyor' dedi" şeklinde konuştu.