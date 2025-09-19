'Kartal bakışlılar' o anları kaçırmadı: Bak, kaynana bir hareketiyle Kate'i yanından nasıl kovdu: Prenses bile olsa gelinin çilesi bitmez!

Haberin Devamı

Elbette birbirleriyle anne ve kız gibi geçinen gelinler ile kayınvalide örnekleri de var. Öncelikle onları bir kenara koyduktan sonra konumuza dönelim.

Meraklılarının bildiği gibi kraliyet ailesi üyeleri özellikle de toplum içinde belirli nezaket kuralları çerçevesinde hareket etmek zorunda. Karşılarına sevmedikleri birileri de çıksa hatta halktan protesto bile görseler bunu sükunetle karşılamaları, sert çıkışlar yapmamaları gerekiyor.

Ama sonuç olarak onlar da insan... Kimi zaman kendilerine hakim olamayıp beklenmedik, haydi daha açık söyleyelim kendilerine yakışmayan davranışlar sergileyebiliyorlar.

BİR ANLIK DÜŞÜNCESİZLİK DEDİKODU MALZEMESİ OLDU

Tıpkı İngiltere Kralı Charles'ı karısı Camilla'nın, Galler Prensesi Kate Middleton'a yaptığı gibi. Aslında olayın sonucuna bakıldığında Camilla, üvey oğlu William'ın karısı Kate'i bir atlı araba kazasından korunması için uyarmak istedi.

Ama yaptığı el hareketi öyle sert ve nezaketten uzaktı ki dikkatli gözlerden kaçmadı. Elbette Camilla bu davranışıyla eksi puan aldı.

Daha da ötesinde Kate ile Camilla arasında yaşanan bu kısacık olan sosyal medyanın diline düştü... Sonuçta uzmanlara bakılırsa gayet masum sayılabilecek bir hareket türlü türlü yorumlarla gelin-kaynana çekişmesine dönüştü...





ASLINDA O SERT EL HAREKETİYLE KATE'İ UYARMAK İSTEMİŞTİ

Böylesine konuşulan anlar, ABD Başkanı Trump'ın karısı Melania ile birlikte Londra'ya ulaştığı gün yaşandı... Windsor Kalesi'nde kocası William ile birlikte konuklarını karşılayan Kate sonra da Kral Charles ve Kraliçe Camilla'ya doğru yürüdü... O sırada hepsi birden az sonra katılacakları atlı araba geçişi için arabalarının gelmesini beklemeye başladı.

Bekleme sırasında da Charles, Donald ve William bir yerde Camilla ve Melania da onların hemen yanında ayak üstü sohbete daldı. Kendi aralarında konuşan Camilla ile Melania'nın yanına sonradan Kate yaklaştı.

Melania da onun gelişiyle birlikte başını çevirip dikkatini Camilla'ya değil Kate'e verdi. Onunla selamlaştı. O kısa konuşmaya Kate de dahil oldu.

Bu sırada Melania'nın dikkatini Kate'e yönelttiğini gören Camilla eliyle sert bir hareket yaparak Galler Prensesi'ni geri çekilmesi için uyardı.

Kate de bunun üzerine Camilla ile Melania'nın yanından ayrılıp kocasına doğru yürüdü.





KEŞKE BİRAZ DAHA NAZİK OLSAYDI

Aslında görüntülerde sonradan bir atlı arabanın onlara doğru yaklaştığı ve Camilla'nın da Kate'i bu konuda dikkatli olması için uyardığı görüldü.

Her ne kadar üvey oğlunun karısını atlı araba kazasından korumak istese de Camilla'nın o el hareketi hiç de nezaket sınırları içinde bulunmadı.

Vücut dili uzmanı Judi James de Camilla ile Kate arasında yaşanan o ilginç olayı değerlendirdi.

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan James "Yüzeysel olarak bakıldığında Camilla bu hareketi, Kate'e atlı arabanın yaklaştığını ve onun da tam yolun üzerinde olduğunu haber vermek için yaptı. Ama Camilla'nın vücut dilinin alt tonlarına baktığımızda yine de bu hareket fazla samimi görünmüyor" değerlendirmesinde bulundu.





BİR GÜLÜMSEME VE DAHA YUMUŞAK BİR UYARIYI KİMSE FARK ETMEZDİ BİLE

Judi James, olup bitenleri de yorumladı: "Melania, Camilla ile konuşurken Kate görüş alanına girdi. Melania, başını Camilla'dan Kate'e çevirdi. İkisinin jestleri ve yüz ifadeleri de birbiriyle uyumluydu.

Prenses ile First Lady, birbirleriyle böyle uyum içinde görünürken Camilla kendini dışlanmış hissetti ve başını çevirdi."

James sözlerini şöyle sürdürdü: "Sonra tekrar Kate ve Melania'ya doğru baktığında ikisi arasındaki güzel bir sohbeti bölmüş gibi göründü. Ama sorun aslında Kate'i yaklaşan atlı araba konusunda uyarmaya çalışırken elini hızlı ve sert biçimde sallaması oldu."

James'in yorumuna göre Camilla'nın yüzüne yerleştirebileceği küçük bir gülümseme ya da daha yumuşak bir el hareketiyle Kate'i uyarması daha iyi olurdu. Ama yüzündeki ciddi ifade ve sert el hareketiyle bunu yaptığında otoriter bir görüntü sergiledi.

Uzmana göre Camilla'nın Kate'i oradan kovar gibi görünmesinin nedeni hem yüzündeki ifade hem de o ani el hareketiydi.

Bir başka uzman Richard Fitzwilliams da aslında çok masum olan bu hareketin bu şekilde yapıldığı için küçümseyici göründüğü yorumunu yaptı.

Kate'in de Camilla'nın bu hareketi yüzünden yanlarından ayrıldığını sözlerine ekledi.

Fitzwilliams, aslında aile üyelerinin her zaman birbirlerine nazik davrandığını, bu hareketin de uzaktan bakıldığında yanlış anlaşıldığını vurguladı.