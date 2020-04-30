MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriSosyal medyadan telefon numarasını paylaştı
GeriMagazin Sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 30.04.2020 - 16:53,Son Güncelleme:

Sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı
Abone Olgoogle-news

Koronavirüs salgınında sosyal izolasyon günlerini arkadaşlarıyla geçiren İngiliz model Cara Delevingne, kelimenin tam anlamıyla bir çılgınlık yaptı.

Model, "Şimdi çılgınca bir şey yapacağım" diyerek sosyal medya hesabından telefon numarasını paylaştı. Kendisi gibi sosyal izolasyonda olan ve zorluk yaşayan takipçileriyle konuşmak istediğini belirten Delevingne'e sayısız mesaj geldi.

İngiliz model Cara Delevingne, sosyal medya hesabından bir video yayımladı. Takipçilerine seslenen ünlü model, “Herkese selam, umarım iyi ve güvendesiniz. Bazılarınız biraz çılgın olduğumu biliyor, o nedenle şimdi çılgınca bir şey yapacağım. Telefon numaramı paylaşacağım, böylece bana mesaj atabilirsiniz. Beni takip edin” dedi.

Sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı

Paylaştığı linke tıklayıp mesaj atanlar ise gerçekten Cara ile konuşmaya başladılar. Ünlü model, gelen mesajları paylaşmayı da ihmal etmedi. Mesajların içeriğinin çoğu, “Bu gerçekten çalışıyor mu?” sorusunu sorandan, “Cara Delevingne ile mesajlaştığıma inanamıyorum” gibi cümleler olduğu görüldü.

Sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı

Delevingne, tüm mesajlara yetişemediğini ama atılan her mesajı ayrı ayrı sevdiğini dile getirdi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle