Sosyal medyada yanlışlıkla paylaştı: Gizli aşk yuvasında akşam pozu

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27 yaşındaki iki çocuk annesi Jenner, zaman zaman da yaşadığı milyon dolarlık evinde çektiği pozlarını sosyal medyada paylaşıyor.

Ama yaşadığı romantik ilişkiler hakkında biraz ketum davranıyor. Her ne kadar sevgilileriyle kamera karşısına çıksa da kapalı kapılar ardındaki hayatlarına dair çok fazla ipucu vermiyor.

Bu kez farklı bir yöntem izledi.

AYNA KARŞISI POZU

Kylie Jenner, bir süredir birlikte olduğu oyuncu Timothee Chalamet 'ye eşlik etmek için gittiği bir etkinlikte kaldıkları lüks konutun yatak odasından bir görüntüyü sosyal medya sayfasından paylaştı.

Chalamet ile birlikte Santa Barbara Film Festivali'ndeki bir etkinliğe gitmeden önce çekilen pozunda Kylie Jenner, bir aynanın karşısında görülüyor.

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Üzerinde sırt dekoltesiyle dikkat çeken siyah bir elbise var. Arka planda ise lüks bir oda gözler önüne seriliyor.

DERİN SIRT DEKOLTESİ

Bu arada moda meraklıları Kylie Jenner'ın üzerindeki elbiseyi de hemen tanıdı. Genç kadının giydiği derin sırt dekoltesi elbise Azzedine Alaia'nın 1998 yılı için hazırladığı ilkbahar koleksiyonundan.

Elbisenin fiyatının ise 30 bin dolar olduğu belirtiliyor.

ODA DARMADAĞINIK

Kylie Jenner'ın odasının dağınıklığı da gözlerden kaçmadı. Üzerinde bornoz başta olmak üzere türlü elbiselerin yığıldığı bir yatak ve hemen yanında da kapağı açık pembe bir valiz bulunuyor.

Kylie Jenner'ın bu pozu sosyal medyada tartışma da yarattı. Kimse Jenner'ın güzel görünümüne laf etmedi ama arka plandaki dağınıklık konuşuldu.

Bu kadar iddialı bir poz çekerken neden etrafını toparlamadığı ve odanın bütün dağınıklığını gözler önüne serdiğini soranlar oldu.

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ÖZEL HAYATA DAİR BİR İPUCU SAYILDI

Bu arada Kylie Jenner ile Timothee Chalamet, iki yılı aşkın süredir aşk yaşıyorlar. Her ne kadar gittikleri yerlerde aşk tablosu çiziyor olsalar da genç çift sosyal medyadan özel hayatlarına dair bir ipucu vermiyor.

İşte bu poz da Kylie Jenner'ın Timothee Clahamet ile sürdürdüğü özel hayatına dair bir ipucu sayıldı.