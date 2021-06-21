2001'de doÄŸdu, 2021'de ikinci malikanesini aldÄ±

YENÄ° EVÄ°NÄ°N HABERÄ°NÄ° DUYURDU

21 yaÅŸÄ±ndaki AmerikalÄ± sosyal medya yÄ±ldÄ±zÄ± Chamberlain, Beverly Hills'te Ã¼nlÃ¼lerin yoÄŸun olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir bÃ¶lgese 4.3 milyon dolara bir malikane satÄ±n aldÄ±. Kendi soyadÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan bir ÅŸirketin de kurucusu olan Chamberlain, bu mutlu haberi de yine sosyal medyadan duyurdu.





BÄ°RAZ DAHA DÃœÅžÃœK FÄ°YATA SATIN ALDI

Emma Chamberlain'in yeni malikanesi aslÄ±nda 4.7 milyon dolara satÄ±ÅŸa sunulmuÅŸtu. Ancak sosyal medya fenomeni burayÄ± biraz daha ucuz bir fiyata portfÃ¶yÃ¼ne katmÄ±ÅŸ oldu.





YAKINDA OTURUYOR

Beverly Hills'in gÃ¶steriÅŸli bir bÃ¶lgesinde yer alan yeni mÃ¼lkÃ¼ne ise hemen taÅŸÄ±nmayacak sosyal medya yÄ±ldÄ±zÄ± Emma Chamberlain. BurayÄ± elden geÃ§irip modernize ettirmeyi planlÄ±yor ve bunun da altÄ± ay zaman alacaÄŸÄ± sÃ¶yleniyor. GenÃ§ fenomen ÅŸu sÄ±ralar, yeni satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± bu malikanenin fazla uzaÄŸÄ±nda olmayan bir bungalovda yaÅŸÄ±yor.





BÄ°RÃ‡OK ÃœNLÃœ ORADA YAÅžADI

Chamberlain'in satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± malikane, son 60 yÄ±lda birÃ§ok Ã¼nlÃ¼nÃ¼n yuvasÄ± oldu. Rocky Horror filminin yÄ±ldÄ±zÄ± Barry Bostwick, R&B efsanesi Natalie Cole ve oyuncu Lisa Hartman, geÃ§miÅŸte bu evde oturan Ã¼nlÃ¼lerden bazÄ±larÄ±. Ã‡ok sÄ±k el deÄŸiÅŸtiren malikanenin Chamberlain'den Ã¶nceki sahipleri ise Ã¼nlÃ¼ kiÅŸiler deÄŸildi.





VÄ°DEOLARLA TANINDI

2011 doÄŸumlu olan Emma Chamberlain, anne ve babasÄ±nÄ±n tek Ã§ocuÄŸu. O henÃ¼z, beÅŸ yaÅŸÄ±ndayken ailesi boÅŸandÄ±. Okul yÄ±llarÄ±nda amigo takÄ±mÄ±nda yer ayan Chamberlain, Ã§ok genÃ§ yaÅŸta sosyal medyada adÄ±nÄ± duyurdu. Kendisine bugÃ¼nkÃ¼ tanÄ±nÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve servetini getiren Youtube'da paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videolar oldu.





Ä°ZLENME REKORLARI KIRDI

Ä°lk videosunu 2017 yÄ±lÄ±nda paylaÅŸtÄ±. Sonra da o yÄ±lÄ±n yaz mevsimi boyunca hemen hemen her gÃ¼n video paylaÅŸtÄ±. O sÄ±rada da takipÃ§i sayÄ±sÄ± bir anda hÄ±zla yÃ¼kseldi. Ondan sonra da bu alanda yÄ±ldÄ±z haline geldi.

Â PARAYA PARA DEMÄ°YOR

Emma Chamberlain, moda haftalarÄ±na da katÄ±lÄ±yor, bugÃ¼ne kadar aralarÄ±nda top model Karlie Kloss'un da bulunduÄŸu Ã§ok sayÄ±da Ã¼nlÃ¼yle iÅŸ ortaklÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±. ÃœnlÃ¼ dergilere poz verdi. Chamberlain, son zamanlarda yaptÄ±ÄŸÄ± podcast yayÄ±nlarÄ±yla da tanÄ±nÄ±yor.

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