Sosyal medya onu konuşuyor: Mini etek giyen rol arkadaşına siper oldu… Tam bir centilmen!

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Stranger Things dizisiyle daha çocuk yaşta şöhrete kavuşan Millie Bobby Brown artık 21 yaşında evli barklı bir kadın oldu.

Jon Bon Jovi’nin oğlu Jake Bongiovi’yle geçen yıl evlenen genç yıldız bir yandan yuvasını kurup mutlu bir hayata yelken açarken bir yandan da yaşına uygun bulunmayan hal ve tavırlarıyla dikkat çekiyor.

Giyimi kuşamı yaşına uygun bulunmayan, kendisini çok “yaşlı” gösterdiği söylenen giysilerle dolaşan ve çok fazla makyaj yaptığı söylenen Millie Bobby Brown geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı.

Oyunculuğa başladığında küçükcük bir çocuk olan Millie Bobby Brown sık sık kendini yaşındna büyük göstermeye çalışmakla suçlanıyor

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Ona sürekli eleştiri yapanları acımasız olmakla suçlayan ve hayranlarının kendisini hâlâ eski günlerdeki gibi bir çocuk olarak görmek istediklerini söyleyen ünlü oyuncu bunun yanlışlığına dikkat çekmiş ve makyajsız haliyle bir video yayınlamıştı.

Chris Pratt ile başrolü paylaştığı yeni filmi The Electric State’in galaları ve tanıtım toplantıları için adeta dünyayı dolaşan Millie Bobby Brown katıldığı basın toplantısında zor bir duruma düştü.

Genç yıldız son filminin tanıtım toplantıları için şehir şehir ve ülke ülke gezmeye devam ediyor... İspanya'daki bir toplantı ise bir anda sosyal medyada gündem oldu

Üzerine jean kumaşından yapılma bir ceket – etek takımı giyen Millie Bobby Brown mini eteğinin azizliğine uğradı. Röportaj verirken oturduğu koltuktan kalkmaya çalışan ancak eteği çok kısa olduğu için klişe tabirle “frikik” vermemeye çalışan genç oyuncu ne yapacağını şaşırdı.

Millie Bobby Brown katıldığı basın toplantısında giydiği mini etek yüzünden zor anlar geçirdi

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Tam o anda Chris Pratt rol arkadaşının yaşadığını sıkıntıyı fark etti. Millie Bobby Brown’ın koltuktan kalkamadığını görünce bir anda hamle yaparak onun önüne geçip ayakta durarak önünü kapattı.

Durumu anlar anlamaz hemen Millie Bobby Brown'a siper olmak için önüne geçen Chris Pratt onu büyük bir sıkıntıdan kurtardı

Ayağa kalkarken hem önünü kapatıp zor duruma düşmesine engel olan hem de elini tutup ona yardım eden Chris Pratt sosyal medyada günün konusu oldu.

O anları toplantıda bulunan izleyicilerden biri çekmiş ve sosyal medyada yayınlamıştı. Chris Pratt’ın dikkati ve kendinden yaşça epey küçük rol arkadaşını koruyuşu bir anda gündem oldu.

Chris Pratt rol arkadaşı koltuktan kalkıp yürümeye başlayınca elleriyle bir de sevinç hareketi yaptı

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Sosyal medya kullanıcıları ünlü oyuncunun kendisini Millie Bobby Brown’a siper edip onu kahramanca kurtarması büyük bir centilmenlik örneği olarak görüldü ve herkesin takdirini topladı.

İkili basın toplantısından sonra böyle poz vermişti