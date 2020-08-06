Sosyal medya fenomeni Dilan Polat kaza geçirdi - Dilan Polat kimdir?

Güzellik salonları zinciri sahibi olan, iki çocuk annesi Instagram fenomeni Dilan Polat, 21 Temmuz 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İş hayatına doğum fotoğrafçılığı ile başlayan Dilan Polat, kendi adını taşıyan güzellik merkezini kurdu. Eşi ve çocuklarıyla çekildiği fotoğrafları sık sık paylaşan Dilan Polat, en son ikinci çocuğuna düzenlediği parti ve kendi doğum günü partisindeki görüntülerle adından söz ettirmişti.