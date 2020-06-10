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Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA)
Haber Giriş: 10.06.2020 - 15:20,Son Güncelleme:

Sosyal medya fenomeni Caner Çalışır son yolculuğuna uğurlandı

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KALP krizi nedeniyle hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, son yolculuğuna uğurlandı.

DJ’lik yapan 31 yaşındaki sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Çalışır’ın ölümünü, arkadaşları sosyal medya hesaplarından duyurdu. Çalışır, bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından Başakşehir’de bulunan Yeni Kayabaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi. Mezarı başındaki yakınlarının ayakta güçlükle durdukları ve gözyaşı döktükleri görüldü.

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