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Huzeyfe ÖZDEMİR- Derya EVREN/ BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 26.03.2021 - 17:44 | Son Güncelleme:

Sosyal medya fenomeni Bahar Candan'ı, Uludağ tatilinde erkek arkadaşı darp etti

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Sosyal medya fenomeni Bahar Candan'ı, Uludağ tatilinde erkek arkadaşı darp etti

Sosyal medya fenomeni Bahar Candan, Uludağ’a tatile geldiği erkek arkadaşı Murat D. tarafından darp edildi. Candan’ın yüzüne cep telefonuyla vuran Murat D., gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı.

Özel bir televizyon kanalında katıldığı moda yarışmasıyla tanınan Bahar Candan, erkek arkadaşı Murat D. ile İstanbul’dan tatil için Uludağ 2’nci Oteller Bölgesi’ne geldi.

İddiaya göre, Murat D. ve arkadaşlarıyla birlikte otele yerleşen Candan, geçen çarşamba akşamı, lobide biriyle konuşmaya başladı. Daha sonra odaya çıkan Candan’a, Murat D., “Neden başkasıyla konuşuyor, selam veriyorsun?” diyerek, tepki gösterdi.

Sosyal medya fenomeni Bahar Candanı, Uludağ tatilinde erkek arkadaşı darp etti

Çift arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında Murat D., elindeki cep telefonuyla Bahar Candan'ın yüzüne vurdu. Odadan gelen kavga seslerini duyan otel çalışanları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Sosyal medya fenomeni Bahar Candanı, Uludağ tatilinde erkek arkadaşı darp etti

Candan, özel aracıyla Çekirge Devlet Hastanesi’ne gitti. Tedavisinin ardından da İstanbul’a döndü. Otele gelen Uludağ İlçe Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Murat D., dün adliyeye sevk edildi. Murat D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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