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Sosyal medya Deniz Seki'yi konuştu... Ünlü şarkıcıyı görenler tanıyamadı!

#Deniz Seki#Makyaj#Photoshop
Sosyal medya Deniz Sekiyi konuştu... Ünlü şarkıcıyı görenler tanıyamadı

Daha önce fotoğraflarına uyguladığı pthoshop ile gündem olan Deniz Seki, bu kez iddialı makyajı ile adından söz ettirdi.

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Bakü'de gerçekleşen özel bir davette sahne alan Seki, alışılmış imajının dışına çıktı.

Saçlarını dalgalandıran, gözlerine mavi lens takan ünlü şarkıcıyı görenler tanıyamadı.

Safiye Soyman, Deniz Seki'ye övgüler yağdırdı. Soyman, fotoğrafın altına "Deniz canım benim çok güzel olmuşsun. Süper, bayıldım" notunu düştü.

Deniz Seki görüntüsü ile sosyal medyada kısa sürede TT oldu.

Sosyal medya Deniz Sekiyi konuştu... Ünlü şarkıcıyı görenler tanıyamadı

PHOTOSHOP'SUZ YAPAMIYOR

Deniz Seki, sosyal medya hesabında paylaştığı tatil fotoğraflarında photoshop'u bir hayli abarttı. Yanlış uygulama ile bacağını yamultan Seki, gelebilecek kötü mesajlara karşı önlem aldı. Ünlü şarkıcı diğer fotoğraflarının aksine bu paylaşımını yorumlara kapattı.

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Sosyal medya Deniz Sekiyi konuştu... Ünlü şarkıcıyı görenler tanıyamadı

'SADECE GENİŞ AÇI'

Deniz Seki bacaklarının olduğundan daha uzun göründüğü bu fotoğraf için ise "Şimdi “photoshop'la bacaklarını niye uzattın?” diyenler gelmeden hemen yazalım, sakin olun arkadaşlar sadece geniş açı çekimi... Filtreye gerek yok ." demişti.

Sosyal medya Deniz Sekiyi konuştu... Ünlü şarkıcıyı görenler tanıyamadı

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#Deniz Seki#Makyaj#Photoshop

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