Sosyal medya Deniz Seki'yi konuştu... Ünlü şarkıcıyı görenler tanıyamadı!

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Bakü'de gerçekleşen özel bir davette sahne alan Seki, alışılmış imajının dışına çıktı.

Saçlarını dalgalandıran, gözlerine mavi lens takan ünlü şarkıcıyı görenler tanıyamadı.

Safiye Soyman, Deniz Seki'ye övgüler yağdırdı. Soyman, fotoğrafın altına "Deniz canım benim çok güzel olmuşsun. Süper, bayıldım" notunu düştü.

Deniz Seki görüntüsü ile sosyal medyada kısa sürede TT oldu.

PHOTOSHOP'SUZ YAPAMIYOR

Deniz Seki, sosyal medya hesabında paylaştığı tatil fotoğraflarında photoshop'u bir hayli abarttı. Yanlış uygulama ile bacağını yamultan Seki, gelebilecek kötü mesajlara karşı önlem aldı. Ünlü şarkıcı diğer fotoğraflarının aksine bu paylaşımını yorumlara kapattı.

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'SADECE GENİŞ AÇI'

Deniz Seki bacaklarının olduğundan daha uzun göründüğü bu fotoğraf için ise "Şimdi “photoshop'la bacaklarını niye uzattın?” diyenler gelmeden hemen yazalım, sakin olun arkadaşlar sadece geniş açı çekimi... Filtreye gerek yok ." demişti.