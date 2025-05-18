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Sosyal medya bu anları konuşuyor! Kırmızı halıda ‘arı’ paniği… Güzel yıldız çok korkunca imdadına rol arkadaşları yetişti!

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#Emma Stone#Pedro Pascal#Cannes 2025
Sosyal medya bu anları konuşuyor Kırmızı halıda ‘arı’ paniği… Güzel yıldız çok korkunca imdadına rol arkadaşları yetişti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2025 14:08

Yılın en önemli festivallerinden Cannes devam ederken Fransa’ya dünya sinemasının yıldızlarının yaptığı çıkarma da sürüyor.

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Cannes Film Festivali’nin kırmızı halısının geçtiğimiz günkü yıldızları da yönetmen Ari Aster’in son filmin Eddington’ın başrolünü paylaşan Hollywood’un dev isimleri oldu.

Sosyal medya bu anları konuşuyor Kırmızı halıda ‘arı’ paniği… Güzel yıldız çok korkunca imdadına rol arkadaşları yetişti

Emma Stone, Pedro Pascal, Austin Butler ve Joaquin Phoenix gibi son yıllarda Hollywood’un en gözde oyuncuları olan yıldızları bir araya getiren Eddington filmi festivalin en çok merak edilen yapımlarındandı.

Kırmızı halıya birlikte gelen dört yıldız oyuncu filmin prömiyerinden önce yönetmen Ari Aster’la birlikte bol bol poz verdi.

Sosyal medya bu anları konuşuyor Kırmızı halıda ‘arı’ paniği… Güzel yıldız çok korkunca imdadına rol arkadaşları yetişti

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Pedro Pascal, Austin Butler ve Joaquin Phoenix geceye siyah smokinleriyle gelirken Emma Stone kısacık kestirdiği saçları ve geniş yakalı beyaz elbisesiyle çok şıktı.

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Sosyal medya bu anları konuşuyor Kırmızı halıda ‘arı’ paniği… Güzel yıldız çok korkunca imdadına rol arkadaşları yetişti

Ünlü oyuncular poz verirken bir anda gelen bir arı Emma Stone’u çok korkuttu.

Korkudan bayılacak hale gelen güzel yıldız arıdan kaçmaya çalışırken ortaya komik görüntüler çıktı.

Eliyle arıyı kovalayan, kaçamayınca yere eğilen Emma Stone’un imdadına iki yanında duran Austin Butler ve Perdo Pascal koştu.

Sosyal medya bu anları konuşuyor Kırmızı halıda ‘arı’ paniği… Güzel yıldız çok korkunca imdadına rol arkadaşları yetişti

Austin Butler arıya zarar vermemek için hafifçe üfleyerek onu uzaklaştırmaya çalıştı, Pedro Pascal de zarifçe Emma Stone’un yüzünü korumak için elini uzattı.

Herkesi güldüren bu anların video ve fotoğrafları sosyal medyada defalarca paylaşıldı ve oyuncuların hayranları tarafından birçok esprili yorum yapıldı.

Sosyal medya bu anları konuşuyor Kırmızı halıda ‘arı’ paniği… Güzel yıldız çok korkunca imdadına rol arkadaşları yetişti

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Filmin gösteriminin ardından Cannes’da alışılmış şekilde salondaki izleyiciler yönetmen ve oyuncuları ayakta alkışladı.

Eddington eleştirmenleri de ikiye böldü. Kimi yorumcular filmi çok beğenirken bir kısım sinema yazarı da filmi dağınık, kafası karışık ve “havada kalmış” şeklinde değerlendirdi.

Sosyal medya bu anları konuşuyor Kırmızı halıda ‘arı’ paniği… Güzel yıldız çok korkunca imdadına rol arkadaşları yetişti

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#Emma Stone#Pedro Pascal#Cannes 2025

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