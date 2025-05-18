Sosyal medya bu anları konuşuyor! Kırmızı halıda ‘arı’ paniği… Güzel yıldız çok korkunca imdadına rol arkadaşları yetişti!

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Cannes Film Festivali’nin kırmızı halısının geçtiğimiz günkü yıldızları da yönetmen Ari Aster’in son filmin Eddington’ın başrolünü paylaşan Hollywood’un dev isimleri oldu.

Emma Stone, Pedro Pascal, Austin Butler ve Joaquin Phoenix gibi son yıllarda Hollywood’un en gözde oyuncuları olan yıldızları bir araya getiren Eddington filmi festivalin en çok merak edilen yapımlarındandı.

Kırmızı halıya birlikte gelen dört yıldız oyuncu filmin prömiyerinden önce yönetmen Ari Aster’la birlikte bol bol poz verdi.

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Pedro Pascal, Austin Butler ve Joaquin Phoenix geceye siyah smokinleriyle gelirken Emma Stone kısacık kestirdiği saçları ve geniş yakalı beyaz elbisesiyle çok şıktı.

Bu anlara damga vuran ise kırmızı halıda yaşanan arı saldırısı oldu!

Ünlü oyuncular poz verirken bir anda gelen bir arı Emma Stone’u çok korkuttu.

Korkudan bayılacak hale gelen güzel yıldız arıdan kaçmaya çalışırken ortaya komik görüntüler çıktı.

Eliyle arıyı kovalayan, kaçamayınca yere eğilen Emma Stone’un imdadına iki yanında duran Austin Butler ve Perdo Pascal koştu.

Austin Butler arıya zarar vermemek için hafifçe üfleyerek onu uzaklaştırmaya çalıştı, Pedro Pascal de zarifçe Emma Stone’un yüzünü korumak için elini uzattı.

Herkesi güldüren bu anların video ve fotoğrafları sosyal medyada defalarca paylaşıldı ve oyuncuların hayranları tarafından birçok esprili yorum yapıldı.

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Filmin gösteriminin ardından Cannes’da alışılmış şekilde salondaki izleyiciler yönetmen ve oyuncuları ayakta alkışladı.

Eddington eleştirmenleri de ikiye böldü. Kimi yorumcular filmi çok beğenirken bir kısım sinema yazarı da filmi dağınık, kafası karışık ve “havada kalmış” şeklinde değerlendirdi.