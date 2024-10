'Şortlu kadın' çoktan tarihe karıştı... O artık oyunculuktan emekli

Haberin Devamı

Ama bu doğal süreç, gösteri dünyasının özellikle de ünlü kadın yıldızları için kabusun ta kendisi!

Çünkü bu kadar acımasız bir sektörde onlar hep gençlik yıllarındaki görünümlerini korumak zorunda kalıyorlar. Bunu yapmayan bir yandan ağır eleştirilere maruz kalıyor diğer yandan da kariyeri bitme noktasına geliyor.

Özetle, kadın ünlülerin daha 20'li yaşlarından itibaren estetik kliniklerinin kapısını çalması boşuna değil.

Bir de "iyi yaş alanlar" var... İşte şimdi bunlardan birini hatırlatacağız size...

BİR DİZİYLE ÜNLÜ OLDU... KISACIK ŞORTLARIYLA HAFIZALARA KAZINDI

İlk bölümü bundan tam 45 yıl önce yayınlanan bir diziyle ünlü oldu bu yıldız... Tabii ki o zamanlar gayet genç ve güzeldi... Bu arada kendisiyle özdeşleşen bir özelliği vardı: Canlandırdığı karakter gereği giydiği kısacık kot şortları.

Bu yüzden de "şortlu kadın" olarak anıldı zaten. Giyim kuşam konusunda da bugün hala varlığını koruyan bir moda yarattı.

İşte o bir zamanların genç kızı şimdi tam 70 yaşında, hayatının olgunluk dönemini yaşıyor. Ama belli ki kendine çok iyi bakmış sanki geçip giden yıllar onda fazla iz bırakmamış.

Kendi kuşağının en güzel yaşlanan yıldızlarından biri olan Catherine Bach bu sözünü ettiğimiz kişi.

Bugün artık 70 yaşında olan Bach, geçtiğimiz günlerde çıktığı alışveriş turunda objektiflere takıldı.

RUHU GENÇ KALINCA FİZİĞİ DE ÇOK YAŞLANMAMIŞ

Tepeden tırnağa siyahlara bürünen Catherine Bach, yüzündeki yılların getirdiği ufak tefek çizgiler olmasa bir genç kıza benzer bir görünüm sergiledi.

1970'lerin ve 80'lerin en çok izlenen dizilerinden biri olan Duke of Hazzard ile hafızalara kazınan Catherine Bach, güzel görüntüsünün yanında çok da neşeliydi. Kendisini görüntüleyen kameralara gülümseyip el salladıktan sonra da yoluna devam etti ünlü yıldız.

Belki genç kuşaklar bunu pek bilmez ama Catherine Bach'ın bunca şöhretli olmasının nedeni rol aldığı dizide canlandırdığı karakter gereği giydiği kısacık kot şortları.

Bach henüz gençlik döneminde kamera karşısına geçtiği The Dukes of Hazzard adlı dizide Daisy Duke adlı karakteri canlandırdı. Dizi çok izlendi izlenmesine ama Bach'ın canlandırdığı karakter yapımın kendisinin de önüne geçti.

Bach, dizide giydiği kısacık şortlarla hala bitmeyen bir moda akımı yarattı. Oyuncu, o parlak döneminde bacaklarını da 1 milyon dolara sigortalatmıştı.





O ŞORTLAR HALA CANLANDIRDIĞI KARAKTERİN ADIYLA ANILIYOR

Catherine Bach'ın o dizide canlandırdığı Daisy Duke karakteri, kendisine uygun kot şortlar giyiyordu. Bach'ı bir anda büyük bir şöhret getiren bu karakter aynı zamanda genç kadınlar arasında bu türden kot şort modasını da yarattı.

Zaten moda dünyasında bu şortlar da Bach'ın dizide canlandırdığı Daisy Duke karakterinin adıyla anılıyor.

Catherine Bach, ilk bölümü 42 yıl önce yayınlanan o dizide bu giyimiyle öylesine büyük sükse yaptı ki bacaklarını da o yıllarda çok büyük bir miktar kabul edilen 1 milyon dolara sigortalattı.

Bunun nedenini de bir röportajında şöyle anlattı Catherine Bach: "Çünkü o dönemde aslında yapmamam gereken şeyler yapıyordum. Mesela kayak yapıyordum... Bu yüzden de bacaklarımın sigortalanması gerekiyordu."

EN SON 2005 YILINDA KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

The Dukes of Hazzard'ın yayın hayatına son vermesinin ardından Bach, aralarında Street Justice, Driving Force, Masters of Menace'ın da bulunduğu birçok yapımda rol aldı.

Ama yine de akıllarda Daisy Duke karakteriyle kalan Bach, son olarak 2015 yılında Book of Fire adlı yapımda rol aldı.

Bu arada ünlü bir firma için mücevher tasarımı da yaptı.

İlk evliliğini 1976 yılında David Shaw ile yapan Catherine Bach, iki yıl sonra boşandı. 1990 yılında da avukat Peter Lopez ile evlendi. Bu evlilikten iki kızları dünyaya geldi. Fakat Catherine Bach, aradığı huzuru bulduğu kocasını 2010 yılında kaybetti.

Catherine Bach'a şöhret getiren Dukes of Hazzard, 1979 ile 85 yılları arasında yayınlandı. Dizi sonradan 2005 yılında yeniden çekildi. Bu kez Daisy Duke karakterini Jessica Simpson canlandırdı.