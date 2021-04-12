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Haber GiriÅŸ: 12.04.2021 - 14:27 | Son GÃ¼ncelleme:

Sopranos dizisinin kadrosundan bir yÄ±ldÄ±z daha kaydÄ±: Joseph Siravo hayatÄ±nÄ± kaybetti

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Sopranos dizisinin kadrosundan bir yÄ±ldÄ±z daha kaydÄ±: Joseph Siravo hayatÄ±nÄ± kaybetti

TV tarihine damgasÄ±nÄ± vuran efsane dizilerden Sopranos'tan bir yÄ±ldÄ±z daha kaydÄ±. Dizide Tony Soprano'nun babasÄ±nÄ± canlandÄ±ran Joseph Siravo, 64 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Bir sÃ¼redir kanser tedavisi gÃ¶ren Siravo'nun acÄ± haberini meslektaÅŸÄ± Garry Pastore duyurdu. Pastore yaptÄ±ÄŸÄ± sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nda "Huzur iÃ§inde uyu arkadaÅŸÄ±m. MÃ¼thiÅŸ bir savaÅŸ verdir, seni Ã¶zleyeceÄŸim. Ã–bÃ¼r tarafta gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼z" diye yazdÄ±.

Sopranos dizisinin kadrosundan bir yÄ±ldÄ±z daha kaydÄ±: Joseph Siravo hayatÄ±nÄ± kaybetti
KAYBETTÄ°ÄžÄ° ARKADAÅžINI BÃ–YLE ANLATTI
Garry Pastore, kaybettiÄŸi arkadaÅŸÄ± hakkÄ±nda onu "gerÃ§ek bir arkadaÅŸ" olarak nitelendirdi. "BÃ¶yle bir dÃ¼nyada gerÃ§ek bir arkadaÅŸ bulmak zordur" diye yazdÄ±.

Sopranos dizisinin kadrosundan bir yÄ±ldÄ±z daha kaydÄ±: Joseph Siravo hayatÄ±nÄ± kaybetti
KIZI ACI HABERÄ° BÃ–YLE DUYURDU
Joseph Siravo'nun kÄ±zÄ± Allegra Okarmus da babasÄ±nÄ±n evinde huzur iÃ§inde son nefesini verdiÄŸini belirtti sosyal medya hesabÄ±nda. Okarmus, babasÄ±nÄ±n son anlarÄ±nda onun yanÄ±nda olduÄŸunu da belirterek "Bu kadar Ã§ok sevildiÄŸimiz iÃ§in ikimiz de Ã§ok ÅŸanslÄ±yÄ±z" diye yazdÄ±.ÂThe Sopranos adlÄ± dizinin ana karakterini canlandÄ±ran James Gandolfini de 2013 yÄ±lÄ±nda Roma'da hayata veda etmiÅŸti.

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