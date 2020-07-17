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Sonunda Serenay'ın yüzü güldü!
Oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Cem Yılmaz’la ayrıldığı iddialarına “Yahu bir insanın bu kadar da üzerine gelinmez ki” diyerek isyan etmişti.
Annesi Ümran Seyhan’ın yanına Altınoluk’a giden oyuncunun keyfi de yerine geldi. Sarıkaya, sosyal medya hesabından masmavi kıyafetlerini giyerek kahkaha attığı bir fotoğrafını paylaştı. Oyuncunun takipçileri “Aman nazar değmesin mavisi. Serenay’ın sonunda yüzü güldü” şeklinde yorum yaptı.
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