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Haber Giriş: 27.04.2020 - 15:34,Son Güncelleme:

Nazlı Sunal: Sonunda işler çığırından çıktı!

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Nazlı Sunal: Sonunda işler çığırından çıktı!
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Corona virüs tedbirleri kapsamında ailesiyle birlikte evde olan oyuncu Ali Sunal, karantina günlerinde sosyal medyayı salladı.

Rahmetli Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal, Mart 2018’de Avukat Nazlı Kurbanzade ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, Ağustos 2019'da anne-baba oldu, kızları Nar’ı kucaklarına aldı.Karantina günlerini ailesi ile evde geçiren Ali Sunal, önceki akşam hem bebeğini, hem de eşini güldürüp eğlendirmek için tipten tipe girdi. Nazlı Sunal, eşinin fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşıp, “Sonunda işler çığırından çıktı” yazdı.

Nazlı Sunal: Sonunda işler çığırından çıktı

 

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