Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Sonunda en ünlü konuk göründü: Gözler onu arıyordu

#Cannes Film Festivali#75'İnci Cannes Film Festivali#Bella Hadid
Sonunda en ünlü konuk göründü: Gözler onu arıyordu

Avrupa'nın en saygın sinema buluşması olarak nitelendirilen 75'inci Cannes Film Festivali, son haftasına girdi. Film gösterimleri de kelimenin tam anlamıyla 'doludizgin' sürüyor. Festivalde. 2000'lerin ikinci yarısına damgasını vuran en ünlü konuk da sonunda kırmızı halıda boy gösterdi.

Haberin Devamı

BU KEZ DAHA SADE GİYİNDİ
Pandemi öncesi dönemde Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısına damgasını vuran Bella Hadid, L'Innocent (Masum) filminin gösterimine katıldı. 25 yaşındaki Hadid bu kez, geçen yıllara kıyasla daha sade siyah bir elbise tercih etti.

Sonunda en ünlü konuk göründü: Gözler onu arıyordu

SİYAH ŞIKLIK
Saçlarını da sımsıkı toplayan Hadid'in yüzükleri ve küpeleri ise büyük ilgi çekti. Bella Hadid, kırmızı halıda fotoğrafçılara uzun uzun poz verdi. Ardından da gösterimin yapılacağı salona girdi.

Sonunda en ünlü konuk göründü: Gözler onu arıyordu

Haberin Devamı

KIRMIZI HALIYA DAMGA VURAN KIYAFETLER
Bella Hadid, son yıllarda Cannes'ın kırmızı halısına kıyafetleriyle damga vurdu. Geçen yıl giydiği siyah elbise ve özellikle de aksesuarıyla festivaldeki herkesi gölgede bıraktı. (En solda) Siyah ve beyaz elbiseyi de yine geçen yıl giydi. Bella Hadid, 2019 yılında bu kırmızı elbisesiyle çok konuşuldu. 2018'de giydiği elbiselerden biri. (2018) Bella Hadid 2017'deki kırmızı elbiseyle ise kelimenin tam anlamıyla festival gündemine "bomba gibi" düştü. (En sağda) 

Gözden Kaçmasın

Meryem Cannesda kanatlandı: 75inci Cannes Film FestivaliMeryem Cannes'da kanatlandı: 75'inci Cannes Film Festivali Haberi görüntüle

Sonunda en ünlü konuk göründü: Gözler onu arıyordu
L'Innocent filmini kısaca anlatmak gerekirse... Yönetmenliğini Louis Garrel'ın üstlendiği filmin senaryosunda da Garrel'ın yanı sıra Tanguy Viel ve Naila Guig'in imzası var. Başrollerde ise Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Noemie Merlant ve Louis Garrel yer alıyor.

Sonunda en ünlü konuk göründü: Gözler onu arıyordu

ÜNLÜLER GEÇİDİ SÜRÜYOR
75'inci Cannes Film Festivali'nin dünkü galalarında Bella Hadid'den başka konuklar da kırmızı halıya çıktı. Gelin onlara ve seçtikleri kıyafetlere de bir göz atalım. 

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Kırmızı halıda karnını gösterdi: Sevgilim, bebeğim ve benKırmızı halıda karnını gösterdi: Sevgilim, bebeğim ve ben! Haberi görüntüle

Sonunda en ünlü konuk göründü: Gözler onu arıyordu

Yıllar önce Cannes Film Festivali'nde gösterilen Mavi En Sıcak Renktir filmiyle, kariyerinde önemli bir dönemeci geçen genç oyuncu  Adèle Exarchopoulos, iddialı kıyafetiyle kırmızı halıya çıktı.

Gözden Kaçmasın

Ünlü Türk oyuncular dünya yıldızlarıyla Cannes Film Festivalinin kırmızı halısındaÜnlü Türk oyuncular dünya yıldızlarıyla Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısındaHaberi görüntüle

Sonunda en ünlü konuk göründü: Gözler onu arıyordu

Ariadna Gutierrez, hem rengi hem tasarımıyla dikkat çeken bir elbise giydi.

Gözden Kaçmasın

50 yaşından sonra anne olmuştu: Kaçarken neredeyse bebeği düşürüyordu50 yaşından sonra anne olmuştu: Kaçarken neredeyse bebeği düşürüyorduHaberi görüntüle

Sonunda en ünlü konuk göründü: Gözler onu arıyordu

Berenice Bejo, göz alıcı kıyafetiyle.

Sonunda en ünlü konuk göründü: Gözler onu arıyordu

Bionca Blanco, yine ilginç bir kıyafetle dikkat çekti.

Sonunda en ünlü konuk göründü: Gözler onu arıyordu

Cara Delevingne siyah elbisesiyle zarif bir görünüm sergiledi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Eva, Hatice ve Bella... O merdivenlerde tarihe geçtilerEva, Hatice ve Bella... O merdivenlerde tarihe geçtilerHaberi görüntüle

Sonunda en ünlü konuk göründü: Gözler onu arıyordu

Cindy Kimberley'in kırmızı halı görünümü.

Sonunda en ünlü konuk göründü: Gözler onu arıyordu

Daniela De Jesus Cosio'nun dikkat çeken tercihi.

Gözden Kaçmasın

Pınar Deniz Cannesda parladıPınar Deniz Cannes'da parladı!Haberi görüntüle

Sonunda en ünlü konuk göründü: Gözler onu arıyordu

Delia Duran derin yırtmaçlı kırmızı gece elbisesiyle.

Sonunda en ünlü konuk göründü: Gözler onu arıyordu

Flora Della Vacche, uçuşan bir elbiseyle kırmızı halıya çıktı.

Sonunda en ünlü konuk göründü: Gözler onu arıyordu

Georgia Fowler, sade bir görünüm tercih etti.

Sonunda en ünlü konuk göründü: Gözler onu arıyordu

Deneyimli oyuncu Isabelle Huppert, her zamanki tarzından ödün vermedi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Genç kadın duruşma salonundakileri şoke etti: Bu bebeğin babası sensinGenç kadın duruşma salonundakileri şoke etti: Bu bebeğin babası sensin! Haberi görüntüle

Sonunda en ünlü konuk göründü: Gözler onu arıyordu

Model Izabel Goulart, gösterişli bir görünüm sergiledi.

Sonunda en ünlü konuk göründü: Gözler onu arıyordu

Bir başka model Jourdan Dunn pembe elbisesiyle.

Sonunda en ünlü konuk göründü: Gözler onu arıyordu

Ünlü Fransız oyuncu Sophie Marceau, kırmızı halıda neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.

Sonunda en ünlü konuk göründü: Gözler onu arıyordu

Kristen Stewart, pantolon rahatlığından ödün vermedi.

Sonunda en ünlü konuk göründü: Gözler onu arıyordu

Gösterişli kırmızı bir elbise giyen Diane Kruger'e Norman Reedus eşlik etti.

Sonunda en ünlü konuk göründü: Gözler onu arıyordu

Haberin Devamı

Lea Seydoux, bu yılın en çok kırmızı halıya çıkan konuklarından.

Sonunda en ünlü konuk göründü: Gözler onu arıyordu

Madison Headrick'in dikkat çeken şıklığı.

Sonunda en ünlü konuk göründü: Gözler onu arıyordu

Maye Musk ışıltısını kırmızı halıda da sürdürdü.

Sonunda en ünlü konuk göründü: Gözler onu arıyordu

Natash Polly, yine dikkat çeken bir tasarım tercih etti.

Sonunda en ünlü konuk göründü: Gözler onu arıyordu

Paola Turani pembeler içinde.

Sonunda en ünlü konuk göründü: Gözler onu arıyordu

Coco Rocha'nıniki renkli şıklığı.

Sonunda en ünlü konuk göründü: Gözler onu arıyordu

Deneyimli oyuncu Valerio Golina bu yılın jürisinde de yer alıyor.

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cannes Film Festivali#75'İnci Cannes Film Festivali#Bella Hadid

BAKMADAN GEÇME!

‘Bu sefer çok farklı şeyler oluyor, 30 yıl önce aşı olanlar... Maymun çiçeği hakkında merak edilen her şey

‘Bu sefer çok farklı şeyler oluyor, 30 yıl önce aşı olanlar...' Maymun çiçeği hakkında merak edilen her şey

#Sağlık
Kanser öldüren virüs üretildi Tedavide umut ışığı: Diğer yöntemlere göre çok avantajlı

Kanser öldüren virüs üretildi! Tedavide umut ışığı: 'Diğer yöntemlere göre çok avantajlı'

#Kanser
Bazı gıdalar gerçekten demansı önleyebilir mi

Bazı gıdalar gerçekten demansı önleyebilir mi?

#Beyin Sağlığı

BAKMADAN GEÇME!

‘Bu sefer çok farklı şeyler oluyor, 30 yıl önce aşı olanlar... Maymun çiçeği hakkında merak edilen her şey

‘Bu sefer çok farklı şeyler oluyor, 30 yıl önce aşı olanlar...' Maymun çiçeği hakkında merak edilen her şey

#Sağlık
Kanser öldüren virüs üretildi Tedavide umut ışığı: Diğer yöntemlere göre çok avantajlı

Kanser öldüren virüs üretildi! Tedavide umut ışığı: 'Diğer yöntemlere göre çok avantajlı'

#Kanser
Bazı gıdalar gerçekten demansı önleyebilir mi

Bazı gıdalar gerçekten demansı önleyebilir mi?

#Beyin Sağlığı