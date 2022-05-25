Sonunda en ünlü konuk göründü: Gözler onu arıyordu

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BU KEZ DAHA SADE GİYİNDİ

Pandemi öncesi dönemde Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısına damgasını vuran Bella Hadid, L'Innocent (Masum) filminin gösterimine katıldı. 25 yaşındaki Hadid bu kez, geçen yıllara kıyasla daha sade siyah bir elbise tercih etti.

SİYAH ŞIKLIK

Saçlarını da sımsıkı toplayan Hadid'in yüzükleri ve küpeleri ise büyük ilgi çekti. Bella Hadid, kırmızı halıda fotoğrafçılara uzun uzun poz verdi. Ardından da gösterimin yapılacağı salona girdi.

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KIRMIZI HALIYA DAMGA VURAN KIYAFETLER

Bella Hadid, son yıllarda Cannes'ın kırmızı halısına kıyafetleriyle damga vurdu. Geçen yıl giydiği siyah elbise ve özellikle de aksesuarıyla festivaldeki herkesi gölgede bıraktı. (En solda) Siyah ve beyaz elbiseyi de yine geçen yıl giydi. Bella Hadid, 2019 yılında bu kırmızı elbisesiyle çok konuşuldu. 2018'de giydiği elbiselerden biri. (2018) Bella Hadid 2017'deki kırmızı elbiseyle ise kelimenin tam anlamıyla festival gündemine "bomba gibi" düştü. (En sağda)

ÜNLÜLER GEÇİDİ SÜRÜYOR

75'inci Cannes Film Festivali'nin dünkü galalarında Bella Hadid'den başka konuklar da kırmızı halıya çıktı. Gelin onlara ve seçtikleri kıyafetlere de bir göz atalım.

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Yıllar önce Cannes Film Festivali'nde gösterilen Mavi En Sıcak Renktir filmiyle, kariyerinde önemli bir dönemeci geçen genç oyuncu Adèle Exarchopoulos, iddialı kıyafetiyle kırmızı halıya çıktı.

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Ariadna Gutierrez, hem rengi hem tasarımıyla dikkat çeken bir elbise giydi.

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Berenice Bejo, göz alıcı kıyafetiyle.

Bionca Blanco, yine ilginç bir kıyafetle dikkat çekti.

Cara Delevingne siyah elbisesiyle zarif bir görünüm sergiledi.

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Cindy Kimberley'in kırmızı halı görünümü.

Daniela De Jesus Cosio'nun dikkat çeken tercihi.

Delia Duran derin yırtmaçlı kırmızı gece elbisesiyle.

Flora Della Vacche, uçuşan bir elbiseyle kırmızı halıya çıktı.

Georgia Fowler, sade bir görünüm tercih etti.

Deneyimli oyuncu Isabelle Huppert, her zamanki tarzından ödün vermedi.

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Model Izabel Goulart, gösterişli bir görünüm sergiledi.

Bir başka model Jourdan Dunn pembe elbisesiyle.

Ünlü Fransız oyuncu Sophie Marceau, kırmızı halıda neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.

Kristen Stewart, pantolon rahatlığından ödün vermedi.

Gösterişli kırmızı bir elbise giyen Diane Kruger'e Norman Reedus eşlik etti.

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Lea Seydoux, bu yılın en çok kırmızı halıya çıkan konuklarından.

Madison Headrick'in dikkat çeken şıklığı.

Maye Musk ışıltısını kırmızı halıda da sürdürdü.

Natash Polly, yine dikkat çeken bir tasarım tercih etti.

Paola Turani pembeler içinde.

Coco Rocha'nıniki renkli şıklığı.

Deneyimli oyuncu Valerio Golina bu yılın jürisinde de yer alıyor.