Sonunda dayanamadı: Evet, biz 10 kere boşandık! 

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Bu aşk daha başından bu yana milyonların ilgisini çekiyordu. Doğal olarak düğün de öyle oldu. Bunun da birkaç nedeni vardı.



Bunların en basiti Markle'ın soylu bir ailenin üyesi olmamasıydı... Ayrıca Amerikalıydı.. Bütün bunlar aslında artık sıradan hale gelmiş ayrıntılardı.

Ama dahası da vardı... Markle, Afro Amerika kökenli annesinden aldığı fiziksel özelliklerini yansıtıyordu.

Prens Harry ve Meghan Markle, 2018 yılında görkemli bir törenle hayatlarını birleştirdi.

Daha da ötesinde geçmişte bir kez evlenip boşanmıştı. Üstelik Harry'den üç yaş daha büyüktü. Hepsi toplandığında da Meghan'ın yerinde kim olsa aynı şekilde ilgi çekerdi zaten.

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Meghan Markle da tıpkı eltisi gibi "peri masalı kahramanı" olarak anıldı... Sonra aradan zaman geçti, köprülerin altından çok sular aktı. Çift, ailedeki görevlerinden çekildi ve ABD'ye taşındı.

Gerisini herkes biliyor artık... Evlendikten sonraki unvanlarıyla Sussex çifti İngiliz kraliyet ailesini eleştiri yağmuruna tuttu.

Ama bugünkü konumuz bu değil.

BOŞANMA İDDİALARI BİTMEK BİLMİYOR

Meghan ile Harry bir süredir boşanma söylentileriyle gündeme geliyorlar... Pek yolunda gitmeyen işleri nedeniyle etkinliklere ayrı ayrı konuk olan Meghan ile Harry, tıpkı Hollywood ünlüleri gibi özel hayatlarıyla gündeme gelmeye başladı. Bunlara göre çift yollarını ayırmak üzereydi...

Bu söylentiler "köpüre köpüre" bugünlere kadar geldi. Çift ise hep sessiz kaldı. Sonunda Prens Harry, katıldığı bir etkinlikte bütün bu söylentilere yanıt verdi.

Harry, New York'ta düzenlenen bir kitap zirvesine konuk oldu. Orada da Newyork Times gazetesinin köşe yazarı Andrew Sorkin'in, Meghan Markle ile evliliğiyle ilgili sorusuna yanıt verdi.

Harry, evliliğinin böyle söylentilere konu edilmesini "Hiç iyi bir şey değil" diyerek nitelendirdi. Ardından da "Görünüşe bakılırsa biz 10 ya da 12 kez boşandık... 10 ya da 12 kez ev taşıdık" diyerek bu söylentileri eleştirdi.

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Harry, aslında hayatı boyunca basının ilgisine alışkın olduğunu ama evliliğine yönelik söylentiler yayan kişiler için üzüntü hissettiğini de sözlerine ekledi.

"Onlarla baş etmek zor. Bu yüzden görmezden geliyorsunuz. En çok da bu söylentileri yayan insanlar için üzgünüm. Umutlarını sadece buna bağlamışlar" diye konuştu.

EVLİLİK, BAMBAŞKA BEKLENTİLERLE BAŞLAMIŞTI

2018 yılında evlenen Prens Harry ile Meghan Markle'ın evliliğinin bugünlere nasıl geldiğini ve bu söylentilerin neden çıktığını da bir hatırlayalım.

Aslına bakılırsa Harry ve Meghan için evlilikle başlayan yeni hayat beklentilerin tamamen dışında gelişti. Çift, düğünden sadece bir buçuk yıl sonra ailedeki görevlerinden çekilip ABD'de yaşamaya başladı.

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Artık Harry, kendi evinden uzakta, karısının memleketinde iki çocuğuyla birlikte yaşıyor.

Kan bağıyla sahip olduğu "prens" unvanını hala taşısa da hayat onun için eskisinden çok farklı. Karısı Meghan Markle için de öyle.

Kısacası son zamanlarda Harry ve Meghan hakkında duyanları şaşırtan haberler dolaşıyor ortalıkta.

ÇALIŞMA HAYATINDA YOLLARI AYRILDI

Daha dün gittikleri her yerde el ele göz göze olan, birbirlerine dokunmadan bir an bile geçirmeyen Meghan ile Harry, artık konuk oldukları etkinliklere bile beraber gitmiyorlar.

Her ne kadar bir süre önce çiftin yeni strateji olarak ayrı görünmeyi tercih ettikleri söylense de bu durum yine de Sussex çifti hakkında iddiaların ortada dolaşmasını engellemiyor.

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Meghan Markle son dönemde sık sık yanında Harry olmadan bazı etkinliklere katıldı. Sonra sıra Harry'ye geldi..

İşte bütün bunlar da Harry ile Meghan hakkındaki ayrılık söylentilerini alevlendirdi. Aslına bakılırsa ABD'ye taşınırken nice umutları olan çiftin hayal kırıklığına uğradığı ve aralarında bazı gerilimler yaşadığı da konuşuluyor.

Ama kraliyet uzmanlarına göre ayrı ayrı etkinliklere katılmak, Meghan ile Harry'nin profesyonel hayatları için tercih ettiği bir yöntem.

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BUNU YAPMAK ZORUNDA KALDILAR

Çünkü çift, ABD'ye taşındığından bu yana hangi işe el atsa hep hüsrana uğradı. İngiltere'den ayrıldıktan sonra Opnah Winfrey'e verdikleri röportajla büyük ses getiren çift, o zamandan bu yana da aynı yoldan ilerledi.

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O röportajda İngiliz kraliyet ailesini eleştiri bombardımanına tutan Harry ile Meghan ondan sonra da aynı yöntemi uyguladı.

Bir dijital platform için yaptıkları programda, Harry'nin anılarını kaleme aldığı Spare (Yedek) adlı kitapta da aynı strateji sürdü.

İngiliz kraliyet ailesine yönelik eleştiriler birbiri ardına geldi.

Bu durum bir süreliğine ilgiyi çiftin üzerinde tutsa günün birinde geri tepti. Anlattıkları artık ilgi çekmez oldu.

İŞLERİ TERS GİTMEYE BAŞLADI

Bu arada Markle American Rivera Orchard adında bir yaşam tarzı markası kurdu. İlk ürün olarak da reçellerini piyasaya çıkardı. Ama o işten de başarılı bir sonuç alınamadı.

Markle bir başka dijital platform için ünlü konuklar ağırladığı bir dizi röportaj yaptı. Ama o işten de alnının akıyla çıkamadı. Hatta platform, parayı alıp yeteri kadar çalışmadıkları için çiftin sözleşmesini yenilemedi.

Giderek de halktan gelen sempatiyi kaybettiler.

Bunun sonucunda da artık bir iş stratejisi olarak ayrı ayrı programlara katılmaya karar verdiler. Görünüşe göre de durum bu şekilde ilerliyor.

Özetle bundan altı yıl önce ilk satırları yazılan "peri masalının" geri kalan bölümleri pek de öyle ilerlemiyor... Bakalım Sussex çiftini nasıl bir gelecek bekliyor...