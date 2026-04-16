Ailesi darmadağın oldu, hiç sesini çıkarmadı... İlk kez konuştu, hayırsız oğluna haddini böyle bildirdi

Ünlü çiftin bunca konuşulmasının bir nedeni de büyük oğulları Brooklyn Beckham ile yaşadıkları ve giderek artan gerginlik..

Dört çocuklarının en büyüğü olan Brooklyn'i, 2022'de Nicola Peltz ile evlendiren Beckham çifti, ondan sonra da deyim yerindeyse onu "tamamen kaybetti."

AİLESİNİ SUÇLADI: KARIMLA BENİ AYIRMAYA ÇALIŞIYORLAR

Son olarak bu yılın ocak ayında, annesi ve babasına sosyal medyadan ağır sözler sarf edip onları karısıyla kendisini ayırmaya çalışmakla suçladı Brooklyn..

Onun ardından babası David katıldığı bir etkinlikte üstü kapalı olarak bu konu hakkında konuştu ve "Bazen çocuklarımızın hata yapmasına izin vermeliyiz. Bu, büyümenin bir parçası" dedi.

Ama ailenin en "dediğim dedik" üyesi gibi görünen Victoria Beckham, bu konuda ağzını açıp tek kelime etmedi. Ta ki Wall Street Journal'e bir röportaj verene kadar.

SONUNDA SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Dört çocuk annesi Victoria, oğlu Brooklyn ile yaşanan gerginlik hakkında ilk kez konuştu o röportajda.

Spice Girls grubuyla ünlenen Victoria Beckham, kocasıyla birlikte yaptıkları tek şeyin çocuklarını korumak" olduğunu söyledi.

"Sanırım çocuklarımızı her zaman çok sevdik. Her zaman elimizden gelen en iyi ebeveynler olmaya çalıştık" diye konuştu Victoria Beckham.

Sonra da şunları ekledi: "Herkesin bildiği gibi 30 yılı aşkın süredir kamuoyunun gözleri önündeyiz. Yaptığımız tek şey de çocuklarımızı korumaya çalışmak ve sevmek oldu. Açıkçası bu konu hakkında söylemek istediğim tek şey bu..."

OĞLUNUN ADINI BİLE ANMADI: Bu arada dikkat çeken bir başka ayrıntı daha vardı. Victoria, Brooklyn'den söz ederken bile ne onun ne de gelini Nicola'nın adını bile anmadı. Bu da Victoria'nın oğluyla gelininden "annece intikam" ya da "haddini bildirme' olarak yorumlandı sosyal medyada. Victoria Beckham, insanın küçük çocukları olmasıyla genç yetişkin çocukları olması arasındaki farka da değindi.

Beckham'a bütün ailesini kamuoyunun gözleri önüne attığı için suçluluk ya da pişmanlık duyup duymadığı da soruldu...

Victoria bu soruya da "Buna suçluluk demezdim... Ama annem ve babam için zorlu bir uyum süreci oldu. Aniden evlerinin önünde paparazziler ortaya çıktığında özellikle. Ailelerimizi de bizimle birlikte bu yolculuğa çıkardık" diye yanıt verdi.

Victoria Beckham, ailede yaşanan ve artık kamuoyuna da mal olan bu kavganın moda ve kozmetik sektöründeki işini olumsuz etkileyip etkilemediği sorulduğunda da "İşimi etkilemedi. Sonuçta insanlar ürünlerimi gerçekten iyi olduğu için satın alıyor. Göz kalemlerimi ben olduğum için aldıklarını sanmıyorum" dedi.

Brooklyn anne ve babasını ne doğum günlerinde ne de David'in onca beklediği şövalyelik unvanı aldığında hatırladı. Bunun yerine ocak ayında zehir zemberek bir sosyal medya paylaşımı yapıp ikisini de "beni karımdan ayırmak istiyorlar" diye suçladı.