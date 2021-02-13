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Haber Giriş: 13.02.2021 - 11:54 | Son Güncelleme:

'Ailenin sonu yaklaştı': Kraliçe 2. Elizabeth'in Meghan Markle korkusu

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'Ailenin sonu yaklaştı': Kraliçe 2. Elizabeth'in Meghan Markle korkusu
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Dünyanın en çok merak edilen ve haklarında en çok iddia ortaya atılan ailelerinden biri Mountbatten Windsor ailesi, yani İngiliz kraliyet ailesi.

Ailenin sonu yaklaştı: Kraliçe 2. Elizabethin Meghan Markle korkusu

AİLE KAN KAYBEDİYOR İDDİASI
Özellikle de ailede son dönemde yaşananların ardından aile üyeleri hemen her gün farklı bir şekilde gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Şimdi de Kraliçe 2. Elizabeth'in ilerleyen yaşı ve ondan sonra olabilecekler üzerinde birbiri ardına görüşler ileri sürülüyor.

Ailenin sonu yaklaştı: Kraliçe 2. Elizabethin Meghan Markle korkusu


AİLENİN GELECEĞİNİ KARANLIK GÖRÜYOR
Kraliçe 2. Elizabeth'in tahtı bırakması ve monarşiden vazgeçip seçimle işbaşına gelen yöneticilerin onların yerini almasını savunan, bu konuda kampanyalar yürüten Republic adlı grubun CEO'su Graham Smith de bu konuda yeni iddialar ortaya attı. İngiliz basınına konuşan Smith, kraliyet ailesinin çalışan üyelerinin giderek azaldığını ve bu durumun da aile üzerinde olumsuz etki yarattığını öne sürdü.

Ailenin sonu yaklaştı: Kraliçe 2. Elizabethin Meghan Markle korkusu

AYRILIKLAR AİLEYİ KÖTÜ ETKİLEDİ
Adının karıştığı skandallar yüzünden Kraliçe ile Prens Philip'in ortanca oğlunun artık çalışan üye pozisyonundan çıktığını hatırlatan Smith, üstüne Prens Harry ile Meghan Markle'ın da aileden ayrılıp ABD'ye gitmesinin bu durumu daha da olumsuz etkilediğini anlattı.

Ailenin sonu yaklaştı: Kraliçe 2. Elizabethin Meghan Markle korkusu

KATE VE CAMILLA ARTIK İLHAM VERİCİ DEĞİL
94 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth ile 99 yaşındaki eşi Prens Philip'in artık eskisi gibi bazı görevlerde hazır bulunmalarının mümkün olmadığını belirten Graham Smith, bunun sonucunda da doğal olarak Prens Charles ve Camilla ile Prens William ile Kate Middleton'a daha fazla görev düştüğünü sözlerine ekledi. Smith, bu çiftlerin de aile açısından o kadar da ilham verici olmadığını ileri sürdü.

Ailenin sonu yaklaştı: Kraliçe 2. Elizabethin Meghan Markle korkusu

BU DÜĞÜN DÖNÜM NOKTASI OLDU
Graham Smith, son 10 yıla bakıldığında, İngiliz kraliyet ailesinin imajının Prens William ile Kate Middleton'ın düğünüyle zirve yaptığını, ama ondan sonraki yıllarda daha olumsuz biçimde evrildiğini iddia etti.

Ailenin sonu yaklaştı: Kraliçe 2. Elizabethin Meghan Markle korkusu

ZOR BİR DÖNEM
"Sanırım onlar için çok zor bir dönem" diyen Graham Smith, gelecek 10 yıl içinde Kraliçe'nin de varlığını sürdüremeyeceği düşünüldüğünde durumun daha da zorlaşabileceğini ifade etti. Smith, son dönemde kraliyet ailesinin saygınlığını kaybettiğini de ileri sürdü.

Ailenin sonu yaklaştı: Kraliçe 2. Elizabethin Meghan Markle korkusu

ÇOCUKLARIN ZAMANI DA GELECEK
Graham Smith'in bu görüşlerine karşın, kraliyet yorumcusu Richard Fitzwilliams da Graham Smith'in tam tersi bir görüş savundu. Smith'in görüşlerinin 'doğru bir özet' olmadığını belirten Fitzwilliams, çalışan kraliyet ailesi üyelerinin sayısının azalmadığını belirtti. Charles, Camilla ve William ile Kate'in yanında Prense Anne ve Prens Edward ile eşi Sophie'nin de yer aldığını belirten Fitzwilliams "Yakında George, Charlotte ve Louis'nin de bu tür görevlere katılma zamanı gelecek" diye konuştu.

Ailenin sonu yaklaştı: Kraliçe 2. Elizabethin Meghan Markle korkusu

GÖZLER MEGHAN MARKLE'DA
Bütün bu iddiaların yanı sıra aile ilgili bir başka çarpıcı iddia daha ortaya atıldı. Bu da Kraliçe 2. Elizabeth ile Meghan Markle arasında adı konulmamış bir rekabetin olduğu yönünde. Şu sıralar eşi ve oğluyla birlikte ABD'de olan Prens Harry'nin temmuz ayında Londra'ya gitmesi bekleniyor.

Ailenin sonu yaklaştı: Kraliçe 2. Elizabethin Meghan Markle korkusu

KRALİÇE, AİLE VE ETKİNLİK GÖLGEDE KALABİLİR
Fakat iddialara göre eşi Meghan Markle ile oğlu Archie onunla birlikte olmayacak. Annesi Diana anısına yapılan bir anıtın açılışı için Londra'ya gitmesi bekleniyor Prens Harry'nin. Fakat Markle plana göre bu açılışta olmayacak. Kraliyet yorumcusu Natalie Oliveri'ye göre bunun iki nedeni var. Birincisi, koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan seyahat yasakları. Diğer neden ise Meghan Markle ile Archie'nin gelişinin bu etkinliği gölgede bırakacağı korkusu.


Ailenin sonu yaklaştı: Kraliçe 2. Elizabethin Meghan Markle korkusu

YERİNDE BİR KARAR
Yorumculara göre, bu durum aile üyelerini tedirgin ediyor. Çünkü gündemin ilk sıralarına yerleşerek ülkeden ayrılan Meghan Markle'ın üstelik uzun süredir göz önünde olmayan oğlu Archie ile birlikte Harry'ye eşlik etmesi başta Kraliçe olmak üzere herkesi ve hatta etkinliğin kendisini bile gölgede bırakacak. Bu yüzden uzmanlar, Meghan Markle'ın bu geziye katılmamasının yerinde bir karar olduğunu savunuyor.

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