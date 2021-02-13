'Ailenin sonu yaklaştı': Kraliçe 2. Elizabeth'in Meghan Markle korkusu

AİLE KAN KAYBEDİYOR İDDİASI

Özellikle de ailede son dönemde yaşananların ardından aile üyeleri hemen her gün farklı bir şekilde gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Şimdi de Kraliçe 2. Elizabeth'in ilerleyen yaşı ve ondan sonra olabilecekler üzerinde birbiri ardına görüşler ileri sürülüyor.





AİLENİN GELECEĞİNİ KARANLIK GÖRÜYOR

Kraliçe 2. Elizabeth'in tahtı bırakması ve monarşiden vazgeçip seçimle işbaşına gelen yöneticilerin onların yerini almasını savunan, bu konuda kampanyalar yürüten Republic adlı grubun CEO'su Graham Smith de bu konuda yeni iddialar ortaya attı. İngiliz basınına konuşan Smith, kraliyet ailesinin çalışan üyelerinin giderek azaldığını ve bu durumun da aile üzerinde olumsuz etki yarattığını öne sürdü.

AYRILIKLAR AİLEYİ KÖTÜ ETKİLEDİ

Adının karıştığı skandallar yüzünden Kraliçe ile Prens Philip'in ortanca oğlunun artık çalışan üye pozisyonundan çıktığını hatırlatan Smith, üstüne Prens Harry ile Meghan Markle'ın da aileden ayrılıp ABD'ye gitmesinin bu durumu daha da olumsuz etkilediğini anlattı.

KATE VE CAMILLA ARTIK İLHAM VERİCİ DEĞİL

94 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth ile 99 yaşındaki eşi Prens Philip'in artık eskisi gibi bazı görevlerde hazır bulunmalarının mümkün olmadığını belirten Graham Smith, bunun sonucunda da doğal olarak Prens Charles ve Camilla ile Prens William ile Kate Middleton'a daha fazla görev düştüğünü sözlerine ekledi. Smith, bu çiftlerin de aile açısından o kadar da ilham verici olmadığını ileri sürdü.

BU DÜĞÜN DÖNÜM NOKTASI OLDU

Graham Smith, son 10 yıla bakıldığında, İngiliz kraliyet ailesinin imajının Prens William ile Kate Middleton'ın düğünüyle zirve yaptığını, ama ondan sonraki yıllarda daha olumsuz biçimde evrildiğini iddia etti.

ZOR BİR DÖNEM

"Sanırım onlar için çok zor bir dönem" diyen Graham Smith, gelecek 10 yıl içinde Kraliçe'nin de varlığını sürdüremeyeceği düşünüldüğünde durumun daha da zorlaşabileceğini ifade etti. Smith, son dönemde kraliyet ailesinin saygınlığını kaybettiğini de ileri sürdü.

ÇOCUKLARIN ZAMANI DA GELECEK

Graham Smith'in bu görüşlerine karşın, kraliyet yorumcusu Richard Fitzwilliams da Graham Smith'in tam tersi bir görüş savundu. Smith'in görüşlerinin 'doğru bir özet' olmadığını belirten Fitzwilliams, çalışan kraliyet ailesi üyelerinin sayısının azalmadığını belirtti. Charles, Camilla ve William ile Kate'in yanında Prense Anne ve Prens Edward ile eşi Sophie'nin de yer aldığını belirten Fitzwilliams "Yakında George, Charlotte ve Louis'nin de bu tür görevlere katılma zamanı gelecek" diye konuştu.

GÖZLER MEGHAN MARKLE'DA

Bütün bu iddiaların yanı sıra aile ilgili bir başka çarpıcı iddia daha ortaya atıldı. Bu da Kraliçe 2. Elizabeth ile Meghan Markle arasında adı konulmamış bir rekabetin olduğu yönünde. Şu sıralar eşi ve oğluyla birlikte ABD'de olan Prens Harry'nin temmuz ayında Londra'ya gitmesi bekleniyor.

KRALİÇE, AİLE VE ETKİNLİK GÖLGEDE KALABİLİR

Fakat iddialara göre eşi Meghan Markle ile oğlu Archie onunla birlikte olmayacak. Annesi Diana anısına yapılan bir anıtın açılışı için Londra'ya gitmesi bekleniyor Prens Harry'nin. Fakat Markle plana göre bu açılışta olmayacak. Kraliyet yorumcusu Natalie Oliveri'ye göre bunun iki nedeni var. Birincisi, koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan seyahat yasakları. Diğer neden ise Meghan Markle ile Archie'nin gelişinin bu etkinliği gölgede bırakacağı korkusu.





YERİNDE BİR KARAR

Yorumculara göre, bu durum aile üyelerini tedirgin ediyor. Çünkü gündemin ilk sıralarına yerleşerek ülkeden ayrılan Meghan Markle'ın üstelik uzun süredir göz önünde olmayan oğlu Archie ile birlikte Harry'ye eşlik etmesi başta Kraliçe olmak üzere herkesi ve hatta etkinliğin kendisini bile gölgede bırakacak. Bu yüzden uzmanlar, Meghan Markle'ın bu geziye katılmamasının yerinde bir karar olduğunu savunuyor.