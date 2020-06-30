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Haber Giriş: 30.06.2020 - 15:01,Son Güncelleme:

Songül Öden: Seçilmiş akrabalık çok kıymetlidir

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Songül Öden: Seçilmiş akrabalık çok kıymetlidir
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Oyuncu Songül Öden, önceki gün Mehmet Aslantuğ-Arzum Onan çifti ile bir araya geldi. Sosyal medya hesabından verdikleri pozu yayınlayan Öden, "Akrabalık sadece kan bağı değildir. Seçilmiş akrabalık çok kıymetlidir" notunu düştü.

Aylardır evinde izole olan oyuncu Songül Öden, normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte yakın arkadaşları Mehmet Aslantuğ ve eşi Arzum Onan ile buluştu. Dostlarına olan bağlılığını Instagram hesabından dile getiren Öden, birlikte çekildikleri fotoğrafı ekledi.

Oyuncu, Aslantuğ ve Onan ile paylaşımına, "Akrabalık sadece kan bağı değildir. Seçilmiş akrabalık çok kıymetlidir. Kesin bilgi" notunu düştü.

"KARINDAŞ DEĞİL, KARDEŞ GEREK"

Oyuncu Mehmet Aslantuğ, Songül Öden'in fotoğrafının altına, "O güzel gönlün, vicdanın ve yeteneğin abisi olmak..." şeklinde not düşerken, Onan da "Karındaş değil, kardeş gerek" yorumunu yaptı.

Songül Öden: Seçilmiş akrabalık çok kıymetlidir

 

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