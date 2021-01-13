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Haber Giriş: 13.01.2021 - 10:19 | Son Güncelleme:

Songül Öden hastaneye kaldırıldı

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Songül Öden hastaneye kaldırıldı
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Geçtiğimiz hafta corona virüse yakalanan Songül Öden'den kötü haber. Durumu ağırlaşan oyuncu, hastaneye kaldırıldı.

Sabah gazetesinden Ömer Karahan'ın haberine göre; test sonucunun pozitif çıkmasının ardından evine kapanan Songül Öden, durumu ağırlaşınca apar topar hastaneye kaldırıldı. 41 yaşındaki oyuncunun artan şikayetleri nedeniyle gözlem altına alındığı ve tedavisinin bir süre hastanede devam edeceği öğrenildi.

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