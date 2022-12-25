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Songül Öden evini satıyor

Güncelleme Tarihi:

#Songül Öden#Gülsim Ali#Japon
Songül Öden evini satıyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2022 11:09

Magazin dünyasından son fısıltıları Kelebek muhabiri İsmail Bayrak yazdı...

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Evini satıyor

Songül Öden, Yeniköy’deki deniz manzaralı evini satılığa çıkardı. Ünlü oyuncu, 10 yıl önce satın aldığı ev için 15 milyon TL istiyor. Songül Öden’in artık şehir merkezinde bir evde yaşamak istediği için bu kararı aldığı öğrenildi.

Songül Öden evini satıyor

Japonların yüzü

Gülsim Ali, Japon cilt bakım markası Shiseido’nun dijital yüzü oldu. Reklam için objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, çekimlerin ardından ekip fotoğrafı paylaştı. İyi derecede Japonca bilen Gülsim Ali marka temsilcileri ile de Japonca sohbet etti.

Songül Öden evini satıyor

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#Songül Öden#Gülsim Ali#Japon

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