Songül Öden evini satıyor

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Evini satıyor

Songül Öden, Yeniköy’deki deniz manzaralı evini satılığa çıkardı. Ünlü oyuncu, 10 yıl önce satın aldığı ev için 15 milyon TL istiyor. Songül Öden’in artık şehir merkezinde bir evde yaşamak istediği için bu kararı aldığı öğrenildi.

Japonların yüzü

Gülsim Ali, Japon cilt bakım markası Shiseido’nun dijital yüzü oldu. Reklam için objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, çekimlerin ardından ekip fotoğrafı paylaştı. İyi derecede Japonca bilen Gülsim Ali marka temsilcileri ile de Japonca sohbet etti.