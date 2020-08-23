Songül Karlı'nın eski eşi Metin Yüncü kimdir, mesleği nedir?

Halk müziği sanatçısı ve sunucu Songül Karlı, 2012 yılında sunduğu evlilik programının canlı yayınında Metin Yüncü ile nikah masasına oturmuştu. Eski eşiyle ilgili iddiaları magazin sayfalarına konu olan Songül Karlı, son olarak Müge Anlı programına hakkını aramak için katılacağını duyurdu. Hakkında birçok ithamda bulunulan Metin Yüncü'nün hayatıyla ilgili bilgileri derledik...

METİN YÜNCÜ KİMDİR?



Metin Yüncü, ilk olarak 2009 yılında oyuncu Binnaz Avcı ile olan ilişkisiyle konuşulmuştu. Magazin dünyasının dışında bir sektörde kariyer yapan Metin Yüncü, 2012 yılında o yıllarda evlilik programı sunan Songül Karlı ile dünya evine girmişti. Çift canlı yayında nikah masasına oturmuştu. Metin Yüncü, inşaat ve emlak sektörü dışında gemicilik sektöründe de faaliyet gösteriyor. Songül Karlı'dan önce bir evlilik daha yapan Metin Yüncü’nün bir çocuğu bulunuyor.