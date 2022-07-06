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‘100 milyon dolandırıldım’ demişti... Songül Karlı'ya büyük şok!

#Songül Karlı#Metin Yüncü#Sezai Temuroğlu
‘100 milyon dolandırıldım’ demişti... Songül Karlıya büyük şok

Şarkıcı Songül Karlı’nın dolandırıldığı iddiasıyla ilgili davada mahkeme, Karlı’nın eski eşi Metin Yüncü'nün de aralarında olduğu 3 sanığın delil yetersizliğinden beraatına karar verdi.

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Şarkıcı Songül Karlı'nın Sultanbeyli'de bulunan arsasını kendisinden habersiz şekilde sattığı ve ayrıca, yaklaşık 100 milyon lira dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi olduğu eski eşi Metin Yüncü'nün de aralarında olduğu 3 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 6.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada sanık avukatları, mütalaaya katılmadıklarını ve dosyada müvekkillerinin üzerlerine atılı suçu işlediğine dair hiçbir delil bulunmadığını söyleyerek beraatlarını talep etti.

Eski eşe delil yetersizliğinden beraat

Mahkeme, sanıklar Metin Yüncü, Sezai Temuroğlu ve Ali Barbaros’un üzerlerine atılı suçu işlediklerine ilişkin müşteki Songül Karlı’nın dışında iddiaları dışında kesin bir delil elde edilemediğinden sanıkların beraatına karar verdi. Heyet ayrıca, sanık Metin Yüncü hakkındaki adli kontrol tedbirinin de kaldırılmasına hükmetti.

İddianameden

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 16 Aralık 2020'de gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan şüpheliler Metin Yüncü, Barbaros Ataç ve Sezai Temuroğlu'nun ‘dolandırıcılık' suçundan 3'er yıldan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

 

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#Songül Karlı#Metin Yüncü#Sezai Temuroğlu

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