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Songül Karlı, Fethiye'deki yangını görüntüledi: Oteller boşaltılıyor
Önceki gün Manavgat'ta başlayan orman yangının ardından Türkiye'nin çeşitli yerlerinden benzer haberler geldi. Osmaniye, Adana ve Kayseri'nin ardından Muğla da alevlere teslim oldu.
Konser için Fethiye'de bulunan Songül Karlı'nın kaldığı otel boşaltıldı. Karlı, dehşet dolu anları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.
"Arkadaşlar konserden geldik. Fethiye resmen yanıyor, inanamazsınız. Bütün otel boşaltılıyor. İnsanlar çığlık çığlığa... Burada da başladı."