MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriSoner Sarıkabadayı: Oğlumuzun adı Hasan olacak
GeriMagazin Soner Sarıkabadayı: Oğlumuzun adı Hasan olacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 13.08.2020 - 09:14,Son Güncelleme:

Soner Sarıkabadayı: Oğlumuzun adı Hasan olacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Soner Sarıkabadayı: Oğlumuzun adı Hasan olacak
Abone Olgoogle-news

Baba olmaya hazırlanan Soner Sarıkabadayı, önceki akşam düzenlenen Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri Töreni’nde üç ödül birden aldı.

Gecenin sonunda basın mensuplarıyla bir araya gelen Soner Sarıkabadayı, yaşadığı babalık heyecanı hakkında “Henüz kucağımıza almadığımız için pek bir şey anlamadık ama tabii ki çok heyecanlıyız” dedi. Ünlü şarkıcı, sevgilisi Madelein Lopez’in hamilelik sürecinin nasıl geçtiği sorusuna ise “Aşermeler oluyor. Çok zorluk yaşadık diyemem” yanıtını verdi. Sarıkabadayı, doğacak oğluna isim bulduğunu da açıkladı: “Babamın adı olan Hasan’ı koyacağız. Eşim de bir İspanyol ismi düşünüyor.”

Soner Sarıkabadayı: Oğlumuzun adı Hasan olacak


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle