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Haber Giriş: 10.09.2020 - 13:48 | Son Güncelleme:

Soner Sarıkabadayı: Oğlum Türkiye'de doğacak

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Soner Sarıkabadayı: Oğlum Türkiye'de doğacak
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Kolombiya Güzellik Kraliçesi Camelo Lopez ile nişanlı olan şarkıcı Soner Sarıkabadayı baba oluyor.

Soner Sarıkabadayı’nın Kolombiyalı model sevgilisi Madelein Camelo Lopez hamile. Çiftin bir oğlu olacak. Bebeğine babasının adını (Hasan) vereceğini söyleyen şarkıcı, “Doğum yurtdışında mı gerçekleşecek?” sorusuna “Hayır. Hasan Türkiye’de, bu topraklarda dünyaya gelecek” yanıtını verdi. Eşinin de ikinci isim olarak Matias’ı seçtiğini belirtti.

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