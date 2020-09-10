Soner Sarıkabadayı: Oğlum Türkiye'de doğacak

Soner Sarıkabadayı’nın Kolombiyalı model sevgilisi Madelein Camelo Lopez hamile. Çiftin bir oğlu olacak. Bebeğine babasının adını (Hasan) vereceğini söyleyen şarkıcı, “Doğum yurtdışında mı gerçekleşecek?” sorusuna “Hayır. Hasan Türkiye’de, bu topraklarda dünyaya gelecek” yanıtını verdi. Eşinin de ikinci isim olarak Matias’ı seçtiğini belirtti.