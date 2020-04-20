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Haber Giriş: 20.04.2020 - 08:50,Son Güncelleme:

Soner Sarıkabadayı, 'Evdeki Ses' yarışmasını başlattı

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Soner Sarıkabadayı, 'Evdeki Ses' yarışmasını başlattı
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Soner Sarıkabadayı, sosyal medya hesabı üzerinden “Evdeki Ses” yarışmasını başlattı. Sanatçı yarışma kapsamında birinci olan isme kendi plak şirketinde bir single yapacak.

Soner Sarıkabadayı, sosyal medya hesaplarından hayranlarına moral konserleri vermeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından “Evdeki Ses” yarışmasını başlattığını duyurdu ve yeni yıldızlar keşfedeceğini söyledi. Yarışmanın jürisinde Sarıkabadayı’nın yanı sıra marka danışmanı Selim Akar ve aranjör Osman Çetin yer alıyor.

Şarkıcı, yarışmaya bir günde 5 bine yakın başvuru geldiğini, birinci olan kişiye PDND Müzik tarafından bir single yapacaklarını duyurdu. Sarıkabadayı’ya ait müzik yapım şirketi olan @pdndmusicvideo Instagram sayfasına gönderilen performans videolarından yapılan ön elemeler sonrası adaylar canlı yayında “Evdeki Ses”te yarışacak.

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