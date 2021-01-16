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Haber Giriş: 16.01.2021 - 07:29 | Son Güncelleme:

Soner Sarıkabadayı: Babalığı öğreniyorum

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Soner Sarıkabadayı: Babalığı öğreniyorum
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Soner Sarıkabadayı ve model eşi Madelein Lopez Camelo önceki gün İstinyePark’taydı.

Çift, 3 aylık oğulları Hasan Matias’la objektiflere poz verdi. Sarıkabadayı, babalığın çok değerli bir duygu olduğunu söyledi: “Bana babalığı öğretiyor, öğreniyorum.” Ünlü şarkıcı, sevenleriyle de sosyal mesafeli fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.

Soner Sarıkabadayı: Babalığı öğreniyorum

Üç ay önce annelik heyecanı yaşan Madelein Lopez Camelo kısa sürede doğum kilolarından kurtuldu. Lopez'in fit hali dikkat çekti.

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