Soner Sarıkabadayı: Babalığı öğreniyorum

Çift, 3 aylık oğulları Hasan Matias’la objektiflere poz verdi. Sarıkabadayı, babalığın çok değerli bir duygu olduğunu söyledi: “Bana babalığı öğretiyor, öğreniyorum.” Ünlü şarkıcı, sevenleriyle de sosyal mesafeli fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.



Üç ay önce annelik heyecanı yaşan Madelein Lopez Camelo kısa sürede doğum kilolarından kurtuldu. Lopez'in fit hali dikkat çekti.