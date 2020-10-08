Son Güncelleme:
Soner Sarıkabadayı baba oldu
Soner Sarıkabadayı sevgilisi Camelo Lopez şarkıcının evinde gerçekleşen sade bir nikah ile 4 gün önce evlenmişti.
Karnı burnunda olan Camelo Lopez bebeğini kucağına aldı. Camelo Lopez ile dünyaevine giren şarkıcı Soner Sarıkabadayı baba oldu.
Müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Sarıkabadayı, "Canım oğlum, hayatımıza hoş geldin. Hasan Matias Sarıkabadayı" ifadelerini kullandı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle