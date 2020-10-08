Karnı burnunda olan Camelo Lopez bebeğini kucağına aldı. Camelo Lopez ile dünyaevine giren şarkıcı Soner Sarıkabadayı baba oldu.



Müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Sarıkabadayı, "Canım oğlum, hayatımıza hoş geldin. Hasan Matias Sarıkabadayı" ifadelerini kullandı.





