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Haber Giriş: 08.10.2020 - 10:33 | Son Güncelleme:

Soner Sarıkabadayı baba oldu

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Soner Sarıkabadayı baba oldu
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Soner Sarıkabadayı sevgilisi Camelo Lopez şarkıcının evinde gerçekleşen sade bir nikah ile 4 gün önce evlenmişti.

Karnı burnunda olan Camelo Lopez bebeğini kucağına aldı. Camelo Lopez ile dünyaevine giren şarkıcı Soner Sarıkabadayı baba oldu.

Soner Sarıkabadayı baba oldu

Müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Sarıkabadayı, "Canım oğlum, hayatımıza hoş geldin. Hasan Matias Sarıkabadayı" ifadelerini kullandı.
Soner Sarıkabadayı baba oldu


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