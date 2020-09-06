“Son Şarkı” filmi mahkemelik oldu...Ahmet Kaya’nın eşi ve iki kızı dava açtı

Ahmet Kaya’nın eşi ve iki kızı, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı. Açılan davada Ahmet Kaya’nın çıktığı bir yolculuğun hikâyesinin anlatıldığı “Son Şarkı” adlı filmin çekimlerinin üç ay önce tamamlandığı, vizyona girmesinin beklendiği anlatıldı. Erbay Medya şirketinin yapımcısı olduğu “Son Şarkı” sinema filmi için Ahmet Kaya’nın ailesinden izin alınmadığının belirtildiği dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

“Filmin yayınlanması halinde Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya, kızları Turaç Melis Kaya ve Çiğdem Öztürk ileride telafisi imkansız maddi ve manevi zarara uğrayacaktır. Davalı Erbay Medya şirketinin yapımcılığını üstlendiği filmin Türkiye sınırları içinde ve dışında yayınlanmamasını talep ediyoruz. Ayrıca filmin televizyon, internet, sosyal medya ve diğer kitle iletişim araçlarında gösterime girmemesi, çoğaltılmaması ve dağıtımının durdurulması için acilen ihtiyati tedbir kararı verilmesini istiyoruz.”

Mahkeme, filmin eser işletme belgesini istedi. Ayrıca filmin durdurulmasına ilişkin ihtiyati tedbir talebinin ise bilirkişi raporu geldikten sonra değerlendirilmesine karar verdi.





