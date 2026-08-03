Son sahne çekildi, bütün ekip gözyaşlarına boğuldu... Maaşımızdan yüzde 25 indirim yapmayı bile kabul ettik... Yine de diziyi kurtaramadık

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Ama bazen de öyle bir yapımda oynar ki işte o zaman ayrılık gerçekten yüreğine dokunur. Büyük olasılıkla her oyuncunun kalbinde ayrı bir yeri olan projeleri vardır böyle.



Yılların deneyimli oyuncusu Tom Selleck büyük olasılıkla "Blue Bloods" derdi hiç unutamadığı, yüreğinde derin bir iz bırakan yapım sorulduğunda.

Bunun nedeni de tam 14 yılını aynı dizinin setinde geçirmesi, bütün ekiple artık neredeyse bir aile haline gelmesi...



Bir de tabii olgunluk döneminin çalışması olması...

DİZİNİN BİTMESİ BÜYÜK BİR YIKIM OLDU

81 yaşına gelmesine rağmen hala emekli olup köşesine çekilmeyi düşünmediği söylenen Tom Selleck için Blue Bloods dizisinin bitmesi gerçekten büyük bir yıkım oldu.



Dizinin yayınlandığı kanal, final kararını açıkladığında da katıldığı etkinliklerde ne kadar büyük bir hayal kırıklığına uğradığını hiç saklamadı.

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Blue Bloods final yaptı ve aradan da iki yıl geçti.



Ama Selleck için hala bir gönül yarası dizinin aslında izleniyor olmasına rağmen final yapması.

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'BUNCA YILDIR HALA ÇOK İZLENİYORDU'

Selleck, aradan geçen bunca zamana rağmen dizinin final yapmasından duyduğu hayal kırıklığını bir türlü üzerinden atamadı.



Bunu da konuk olduğu Where Everybody Knows Your Name adlı podcast yayınında dile getirdi.



Söylediğine göre 2020 ile 2024 arasında ekranda kalan dizinin bütün ekibi arasında örneğine az rastlanan bir beraberlik ruhu vardı.

Polisiye dizi Blue Bloods'ın son sezonunda bile bütün oyuncuların yapıma devam etmek istediğini söyledi Selleck.



MAAŞLARDA YÜZDE 25 KESİNTİYİ BİLE KABUL ETMİŞLER

Dizinin "sevgi emektir" deyişinin canlı bir örneği olduğunu belirten tecrübeli oyuncu, "15'inci yıla giriyorduk ve hala ekranın en çok izlenen dizilerinden biriydi" diye anlattı durumu.

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Hatta Selleck, sırf dizi devam etsin diye ücretlerinde yüzde 25 kesinti yapılmasını bile kabul ettiklerini söyledi...



"Dizinin devam etmesi için elimizden geleni yaptık. Blue Bloods herkes için bir sevgi işiydi. Son aile yemeği sahnemizde bile herkes diziye dönmek istiyordu" dedi.

Dizide Frank Reagan karakterine hayat veren Selleck, yapımın reyting başarısına rağmen sona erdirilmesinin kendisini şaşırttığını saklamadı.



'SİNİR BOZUCU BİR DURUM'

Ayrıca bunu "sinir bozucu" bir durum olarak da nitelendirdi. "Blue Bloods, en çok izlenen 100 yapım arasında 15 ya da 16'ncı sıradaydı. Herkes devam etmeye hazırdı. Bu sektör için sıra dışı bir durumdu" diyerek final kararını eleştirdi.

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Yıllar önce rol aldığı Magnum P.I adlı yapımla ünlenen Tom Selleck, Blue Bloods'ın setinin de birçok yapımdan daha farklı olduğunu söyledi.

Genellikle setlerde ego savaşları olduğunu ama bu yapımda böyle bir durumun yaşanmadığını ekledi.

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Tom Selleck, Blue Bloods dizisinde Bridgitte Moynahan ve Donnia Wahlberg ile birlikte rol alıyordu.

Blue Bloods bitti ama devamı niteliğinde Boston Blue adlı dizi çekiliyor. Bu dizide Blue Bloods'ta Selleck'in oynadığı Frank karakterinin oğlunu canlandıran Donnie Wahlberg ise başrolde.