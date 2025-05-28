Son programında hem ağlayıp hem ağlatmıştı... Ünlü sunucu kariyerini hasta kızı uğruna feda etmiş

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Her ne kadar kamera karşısında gözyaşı dökmüş olsa da söylediği bundan böyle büyük kentin uzağında, her tür konfora sahip daha kırsal bir ortamda yeni bir hayat kuracağıydı.

Aslında tam da kariyerinin zirvesindeydi ünlü sunucu. Yıllarını verdiği mesleği yüzünden belki yorulmuş olabilirdi ama zaten onun programı yorulduğu için bırakmadığı sonradan ortaya çıktı.

Ünlü sunucu kariyerini sağlığı bozulan kızının yanında olmak için feda etmişti.

KÜÇÜK KIZI TİP 1 DİYABET HASTASIYMIŞ

Hikayesini kısaca anlattığımız bu ünlü sunucu Hoda Kotb.. Jenna Bush Hager ve Savannah Guthrie ile birlikte kamera karşısına geçtiği Today programının ekran yüzü.... ABD'de sabah kuşağı ekranının yıldızı...

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Hem ağlayıp hem ağlattığı o programın ardından gerçekten dediğini yaptı ve bir süre önce satın aldığı evde yeni hayatına başladı. Tabii ki 8 yaşındaki kızı Haley ve 6 yaşındaki Hope ile birlikte.

Aslında kendisi "kızları için" bu kararı aldığını söylemişti o dönemde ama ayrıntıya girmemişti. Hota Kotb, People dergisine verdiği röportajda bu konuda da açık konuştu.

Söylediğine göre ünlü sunucunun kariyerini geri plana itmesinin nedeni 6 yaşındaki kızı Hope'un sağlığı. Daha doğrusu sürekli kontrol altında tutulması gereken hastalığı.

SÜREKLİ GÖZETİM ALTINDA

Aslına bakılırsa Hoda Kotb'un iki kızından küçüğü olan Hope, bundan iki yıl önce o dönemde ne olduğu ilk anda anlaşılamayan bir hastalık yüzünden iki hafta hastanede yatmıştı. Sunucu da bu konuda bir açıklama yapmamıştı.

Şimdi kendi söylediğine göre 6 yaşındaki Hope tip 1 diyabet hastası. Sonuç olarak küçük kızın düzenli beslenmeye ve bakıma ihtiyacı var. Bu konuda yanında olan en önemli kişi ise annesi Hota Kotb'un yanı sıra 8 yaşındaki ablası Haley.

Hoda Kotb, kızı Hope'un günde 24 saat, haftada 7 gün gözetim altında olduğunu söyledi. "Bu, Hope için sürekli bir bakım" diye konuşan Kotb "Onu 7/24 izliyoruz" dedi.

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Küçük kızını, tedavisinin tatsız yanlarıyla başa çıkabildiği için de 'asker" olarak tanımladı.

GEREKİRSE GECE UYKULARINI DA FEDA EDİYOR

Hota Kotb'un söylediğine göre küçük kızı geçen bir yıl boyunca her gün dört ya da beş kez insülin iğnesi olmak zorunda kalıyordu. Şimdi ise daha az iğne olması yetiyor.

Ünlü sunucu başka çocukların şekerli yiyecekler yiyebildiğini ama kendi kızını bunu yapamayacağını da sözlerine ekledi.

Hota Kotb "Eğer gece uyanırsa biz de yanında olup ona bakmak, göz kulak olmak zorundayız" dedi.

Hota Kotb, kızı hakkında "Mutlu, hareketli ve harika bir çocuk. Biz onu takip etmeliyiz. Diyabet onun bir parçası ama kızım sadece bu hastalıktan ibaret değil. Umuyorum ki hastalığı onu şekillendirir ama tanımlamaz" diye konuştu.

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Çalıştığı sırada hem Hope'a hem de ablası Haley'e yeteri kadar vakit ayıramayacağını düşünüdğü için de işini bırakmaya karar verdi Hota Kotb.

Bunu da "Onu izlemek ve orada yanında olmak zorundaydım, buna ihtiyacım vardı" sözleriyle anlattı.

Diğer yandan Hota Kotbun en büyük endişesi kızının bir gün büyüdüğünde "Annem benim yüzünden işini bıraktı" diyerek kendini suçlaması. Bu yüzden de tamamen emekli olmuş değil.

KIZLARINI OKULA KENDİSİ GÖTÜRÜYOR

Aslında vaktini evde geçirmesine kızlarının hala alışamadığını da saklamadı ünlü sunucu. "Bazı günler bunu çok sevdiklerini düşünüyorum. Ama bazı günler de bensiz sabah rutinine alıştıkları için varlığımın biraz kısıtlayıcı olduğunu hissediyorum" dedi.

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Hota Kotb yeni hayatını biraz daha sakin ama yine de düzenli yaşıyor.. Sabahları 4 buçukta kalkıyor. Meditasyon yapıyor ya da bir şeyler yazıyor. Kızlar uyanana kadar olan bu saatleri kendine ayıran sunucu sonra da onları okula götürüyor. Kimi zaman onlar okuldayken spor salonuna ya da tenis dersine gidiyor.

Öğleden sonraları ise tamamen kızlarının okul sonrası etkinliklerine ayrılmış durumda.

Bu arada diğer annelerle de vakit geçiriyor ünlü sunucu. Özetle çalışırken zaman bulamadığı her şeyi şimdi yapıyor.

GEÇEN YIL EYLÜL AYINDA AĞLAYA AĞLAYA ANLATTI

Hota Kotb, tam 26 yıldır ABD'de ekranın en ünlü sabah kuşağının yıldızlarından biriydi. Geçen yılın eylül ayında ise artık programa veda edeceğini açıkladı. Üstelik bunu da ağlayarak yaptı.

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Bunun için de hazırlıklara önceden başladı Hoda Kotb. Önce New York'un Bronxville adlı zengin banliyö kasabasında güzel bir ev satın aldı.

O evi de baştan sona yeniletti. Böylece kızları ile birlikte hayatında açacağı yeni sayfanın ilk adımını da atmış oldu.

Kotb, Today (Bugün) adlı sabah programından ayrılma nedenini de kamera karşısında duygularına hakim olamadan anlattı.

İKİ KIZINI DA EVLÂT EDİNDİ

Buraya kadar olan kısım her anne söz konusu olduğunda gayet doğal. Ama ünlü sunucunun yaptığı fedakarlık, gerçek bir anne olmak için mutlaka çocuk dünyaya getirmek gerekmediğinin de bir kanıtı.

Çünkü Hoda Kotb kızları Haley ve Hope'u evlat edindi. Önce 2017 yılında Haley, ondan iki yıl sonra da Hope aileye katıldı.