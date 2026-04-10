Son paylaşımında ‘Daha yaşayacak günlerim var’ demişti… Ünlü dizi oyuncusu 35 yaşında hastalığına yenildi

“Game of Thrones” dizisinde rol alarak dikkat çeken oyuncu Michael Patrick’in yürek burkan son paylaşımı, 35 yaşında trajik ölümünden iki ay önce yapılmıştı.

Kucağında vaftiz oğluyla birlikte bir tekerlekli sandalyede otururken poz veren Michael Patrick bu paylaşımın altına yaklaşık bir yıl ömrü kaldığını yazmıştı.

Yürek burkan bu paylaşımda “Nörologum bize muhtemelen yaklaşık 1 yıl ömrüm kaldığını söyledi” diye yazan ve doktorunun ne kadar daha yaşayacağını “kesin olarak söyleyemediğini” belirten ünlü oyuncu deneme aşamasındaki ilaç tedavisini deniyordu ve bunun kendisine zaman kazandırmasını umuyordu.

6 Şubat’ta yaptığı bu paylaşımda kalan ömrünü hastane yatağında geçirmek istemediğini söyleyen Michael Patrick “yaşamak için çok şeyim ve planlanmış çok şeyim var” demişti.

Motor Nöron Hastalığı adı verilen nörolojik bir rahatsızlıkla mücadele eden Patrick ömrünün sonunda tekerlekli sandalyeye mahkum olmuştu.

Kariyeri boyunca birçok yapımda rol almasına rağmen adını Game of Thrones dizisinde oynayarak duyuran Michael Patrick’e Şubat 2023'te MND (Motor Nöron Hastalığı) teşhisi konulmuştu.

Bu hastalık yürüme, nefes alma, konuşma ve yutma gibi iskelet kası aktivitesini kontrol eden motor nöronları yok ediyor.

6 Şubat’ta son durumunu haber vermek için paylaşım yapan oyuncu, eşi Naomi Sheehan ile birlikte bir hafta boyunca İrlanda'daki bir hastanede kaldığını açıkladı. Bu süre zarfında, hava yoluna erişimi ve havalandırmayı kolaylaştırmak için boyunda trakeaya bir açıklık oluşturan cerrahi bir işlem olan trakeostomi yaptırmanın "riskleri ve sonuçları" hakkında doktorlarla görüştüler.

Michael Patrick, doktorların kendisine, "personel kaynaklarının yetersizliği" nedeniyle bu işlemi yaptırırsa hastaneden taburcu olmasının altı ila on iki ay süreceğini söylediklerini, bu yüzden de işlemden vazgeçtiğini söylemişti.

“Bu konuda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Kıdemli sosyal hizmet uzmanlarından, politikacılara, hastanenin baş yöneticisine kadar… Herkes çok çabaladı, ama yeterli personel yok.” diyen oyuncu hastalığının yol açtığı masrafları için kurulan bağış hesabına para yollayanlara da teşekkür etti.

“Trakeostomi yaptırmasam da bu bağışlar hayatımın son aşamalarına girerken bana uzman bakım sağlanmasına yardımcı olacak. Cömertliğiniz karşısında çok duygulandım.” diyen Michael Patrick’e ve ailesine bu kampanyadan 130 bin dolar toplandı.

Patrick'in eşi, geçtiğimiz gün yaptığı Instagram paylaşımda, kocasının İrlanda'daki bir bakım evinde “huzur içinde” vefat ettiğini doğruladı.

Naomi Sheehan “Kalp kırıklığımızı kelimelerle ifade edemeyiz,” diye yazdı ve merhum eşinin “bir insanın yaşayabileceği kadar dolu dolu bir hayat yaşadığını” belirtti, kocasının hastalık sürecinde yanlarında olanlara da minnettar olduğunu ekledi.