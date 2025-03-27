Son iki yıldır dünyanın en ünlü gelini... Yine kaftanını giydi!

Haberin Devamı

Olasılığı çok yüksek olmasa da bu tür olaylar gerçek hayatta da yaşanıyor... Her ne kadar yoksulluk kısmı geçerli olmasa da sıradan kısmıyla örtüşen Kate Middleton, günümüzün peri masalı kahramanlarının en ünlüsü... Halktan bir ailenin kızı olan Kate, zamanı geldiğinde ülkesinin kraliçesi bile olacak.

Bütün bunlara güzelliği ve sanki doğuştan kraliçe olmak için yaratılmış görünümüyle dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişinin takibi eklenince bugünün Galler Prensesi Kate Middleton, kendi alanında "rakipsiz" kaldı uzun süre.

Ama son dönemde onu çok yakından takip eden bir rakibi var... Tıpkı kendisi gibi varlıklı ama sıradan bir aileden gelen, üniversiteyi bitirdikten sonra gelecekte ülkesinin tahtına oturacak olan prens ile evlenen bir başka genç kız bu.

Haberin Devamı

Onun son iki yıldır 'dünyanın en ünlü gelini' olduğunu söylemek de yanlış olmaz elbette.

ORTADOĞU'NUN KATE'İ OLARAK NİTELENDİRİLİYOR

Bu genç kadın, Ürdün Kralı Abdullah ile Kraliçe Rania'nın gelini Prenses Rajwa... Ülkenin veliaht prensi Hüseyin ise 2023 yılında gösterişli bir törenle evlenen Rajwa, zamanı geldiğinde ülkesinin kraliçe olacak.

Sırf bu özelliği sayesinde bile daha nişanlandığı dönemden bu yana 'Ortadoğu'nun Kate Middleton'ı olarak anılıyor.

Elbette bunda Hüseyin ile nişanının duyurulduğu resmi pozlarından birinde Kate'in William ile nişanının ilan edildiği sırada giydiğiyle aynı renk elbise giymiş olmasının da katkısı var.

Ürdün'de o sırada veliaht olan Abdullah ile evlenen Rania'nın düğününden tam 30 yıl sonra gerçekleşen en büyük törenle hayatını Prens Hüseyin ile birleştirdi Rajwa. Geçen yılın ağustos ayında da çiftin kızı İman dünyaya geldi. Bu sayede belki de Hüseyin ile tanışmasa hayatını bir mimar olarak sürdürecek olan Rajwa, dünyanın en ünlü gelinine dönüştü.

Haberin Devamı

ÇOCUKLARLA İFTAR YAPTILAR

Kızını dünyaya getirdikten sonra bir süre izne ayrılan Rajwa, sonra yeniden görevlerinin başına döndü.

Bu kapsamda önceki gün kocası Prens Hüseyin ile birlikte Ürdün'ün başkenti Amman'da bakımları yetimhanelerde sürdürülen çocuklarla buluştu.

Orada kalan çocuklarla bir araya gelen Rajwa ve Hüseyin, onlarla birlikte iftar yaptı.

Küçük çocukların güler yüzleriyle büyük ilgi gösterdiği çift, bir süre onlarla sohbet edip oyunlar da oynadı.

Rajwa, o ziyaret sırasında da son dönemdeki giyim tarzını değiştirmedi. Geçtiğimiz haftalarda Ürdün kraliyet ailesinin buluştuğu iftarda mor bir kaftan giyen Rajwa bu kez de aynı çizgileri taşıyan açık kahverengi, kaftan benzeri bir kıyafet tercih etti.

Haberin Devamı

Rajwa ile Hüseyin, kimsesiz çocuklarla buluşup birlikte iftar yaptı. Sonra da onlarla sohbet edip oyunlar oynayarak vakit geçirdi.





Minik bir kız çocuk annesi olan Rajwa, bu buluşmada kahverengi kaftan benzeri bir kıyafet giydi. Geçtiğimiz haftalarda aile iftarında da benzer çizgiler taşıyan eflatun bir elbise tercih etmişti.





HÜSEYİN İLE TANIŞMASAYDI BAMBAŞKA BİR HAYATI OLACAKTI

Dünyanın en göz önünde kraliyet ailelerinden birine gelin giden Rajwa Alsahif, eğer hayat karşısına Prens Hüseyin'i çıkarmasaydı bugün büyük olasılıkla bir mimar olarak çalışacaktı.

Haberin Devamı

Genç kadın, Suudi Arabistan'ın önde gelen ailelerinden birinin üyesi olarak dünyaya geldi.

Geçen yıl kaybettiği babası Halid tanınmış bir iş insanıydı. Annesi ise yine ülkesinin tanınmış ailelerinden gelen Azza al Suadiri. Rajwa'nın kendisinden büyük iki erkek bir tane de kardeşi var.

1994 doğumlu Riyad doğumlu Rajwa, Prens Hüseyin ile nişan haberinin duyurulmasından sonra bir anda dünyadaki monarşi ailelerini yakından takip edenlerin ilgi odağına girdi.

Uzun saçları, endamı, sıcak gülümsemesi, güvenli ve ölçülü duruşuyla İngiliz kraliyet ailesinin gözde gelini Galler Prensesi Catherine'e yani Kate Middleton'a benzetildi.

Haberin Devamı

ÜNİVERSİTE DİPLOMASI ABD'DEN: Babası bir inşaat mühendisi olan Rajwa, yüksek eğitimini ABD'deki Syracuse Üniversitesi'nin mimarlık bölümünde tamamladı.





'İNSAN HER GÜN BÖYLE BİRİYLE TANIŞMAZ'

Bu arada Rajwa ile Hüseyin nişanlandıktan sonra nasıl tanıştıkları da merak konusu oldu. Bu tür göz önünde insanlar söz konusu olduğunda hep yaşanan bir durumdan onlar da nasiplerini aldı.

Çiftin, görücü usulü tanıştığı, bu tanışıklıkta da Rajwa'nın annesinin etkisi olduğu konuşuldu. Fakat düğüne birkaç ay kala Prens Hüseyin, şu anda karısı ve çocuğunun annesi olan Rajwa ile nasıl tanıştığını katıldığı bir sohbette anlattı.

Prens "Rajwa ile eski bir okul arkadaşım aracılığıyla tanıştım. Kendimi şanslı olarak nitelendiriyorum. Çünkü insan her gün Rajwa gibi biriyle tanışmaz" dedi.

'OĞLUM İÇİN ETTİĞİM BÜTÜN DUALARIN KABÜLÜ'

Rajwa ile Prens Hüseyin, 2022 yılında nişanlandı. Ürdün Kraliçesi Rania, dört çocuğunun en büyüğü olan evladının mutlu haberini duyururken gelini Rajwa'yı kısacık zamanda nasıl benimsediğini de ifade etti.

Prenses İman ve Prenses Salma adında iki kızı bulunan Rania, gelini Rajwa hakkında da "Üçüncü kızım" diye söz etti.

Rania'nın gelini Rajwa hakkındaki sevgi dolu sözleri bununla da bitmedi. Kraliçe, Rajwa'nın kına gecesinde "O benim oğlum için ettiğim bütün duaların kabulü" diyerek gelini dahil herkesi gözyaşlarına boğdu.

Bu arada Kraliçe Rania ile gelini Rajwa'nın fiziksel olarak benzerliği de daha nişan fotoğraflarının yayınlandığı dönemde bile çok konuşuldu.

Prenses Rajwa ile Prens Hüseyin'in ilk bebekleri İman, geçen yılın ağustos ayında dünyaya geldi.