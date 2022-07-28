Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Son halini paylaştı, yüzündeki değişim dikkat çekti!

#Estetik Yaptıran Ünlüler#Hande Doğandemir#Oyuncu
Son halini paylaştı, yüzündeki değişim dikkat çekti

Ünlü oyuncu Instagram'da fotğraf paylaştı, yüzündeki değişim dikkat çekti.

Haberin Devamı

Güneşi Beklerken dizisi ile geniş bir hayran kitlesi edinen Hande Doğandemir, yeni fotoğraflarını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Bir hayli zayıflayan Doğandemir'in yüzündeli değişim de dikkatlerden kaçmadı. Bazı takipçileri Hande Doğandemir'e övgüler yağdırırken, bazıları ise 'eski halin daha güzeldi' yorumunda bulundu. 

Son halini paylaştı, yüzündeki değişim dikkat çekti

GÖRENLER TANIYAMADI

Estetik günümüzde artık sıradanlaştığından kimin estetikli kimin doğal güzel olduğunu anlamak güçleşti. Ünlü isimlerin birçoğu da güzelleşmek için neler yapıyor neler. İşte estetikli ünlüler...

DEĞİŞİMİN BÖYLESİ         

Sunucu Ezgi Sertel, 2016 yılında oyuncu Ozan Çobanoğlu ile nikah masasına oturmuş, 2020'de ise ikizleri Tibet ve Mert'i kucağına almıştı...

Haberin Devamı

Son halini paylaştı, yüzündeki değişim dikkat çekti

Ezgi Sertel bir süredir ekranlardan uzak olsa da takipçileri ile bağını koparmıyor.     

Geçtiğimiz gün oğulları ile parkta çekilmiş karesini yayınlayan Sertel, son olarak makyajlı fotoğrafını paylaştı.

Son halini paylaştı, yüzündeki değişim dikkat çekti

Ezgi Sertel'in yüzündeki değişim görenleri şaşırttı.

 

ESKİ HALİNDEN ESER YOK  

Şarkıcı Sertab Erener, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini şaşırttı. Yeni şarkısının müjdesini veren Erener'i görenler tanımakta güçlük çekti.  

Son halini paylaştı, yüzündeki değişim dikkat çekti

Fotoğraf çekimi için stüdyoya giren 57 yaşındaki Sertab Erener'in yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.  Sertab Erener gözaltı ışık dolgusu yaptırdı, kaşlarını kaldırdı. 

Son halini paylaştı, yüzündeki değişim dikkat çekti

Haberin Devamı

 

Beste de modaya uydu

Bir süre önce İpek Açar ile yaşadığı soyadı polemiği nedeniyle gündem olan Beste Açar, estetik modasına uydu.

Son halini paylaştı, yüzündeki değişim dikkat çekti

Yüzünü gerdiren ve kaş şeklini değiştiren Beste Açar, son görüntüsü ile şaşırttı. Açar'ın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflara beğeni ve yorum yağdı!

GÖRENLER TANIMADI

Ünlü şarkıcı Funda Arar, Volkan Konak'ın sunduğu 'Kuzeyin Oğlu' programındaki görüntüsü ile şaşırttı...

Son halini paylaştı, yüzündeki değişim dikkat çekti

Arar'ın yanak dolgusu ve alın bölgesine botoks yaptırdı iddia edildi.

FRANSIZ ASKISI YAPTIRDI

Şarkıcı Işın Karaca da bıçak altına yattan ünlüler kervanına katıldı.

Haberin Devamı

Son halini paylaştı, yüzündeki değişim dikkat çekti

'Fransız askısı' yaptırdığını belirten Karaca, 'bugünü kendimi yenilemeye adadım' dedi. Karaca, ameliyat öncesi ve sonrasını paylaştı.

NOLUR BANA DUA EDİN

Geçirdiği estetik operasyonlarıyla adeta bambaşka birine dönüşen ünlü şarkıcı Lara, son olarak dudaklarını küçültmüştü. Şarkıcının dudaklarına 30 dikiş atıldı.

Son halini paylaştı, yüzündeki değişim dikkat çekti

Konuşmakta ve yemek yemekte güçlük çeken Lara, "Ne olur bana dua edin. Lütfen hiçbir yerinize hiçbir şey yaptırmayın. Dudağınız kötüyse bile kalsın. Bakın dudağımla pipet bile tutamıyorum" diyerek ağladı.

GÖZ KAPAKLARINI ALDIRDI
 
Yeliz Yeşilmen estetik operasyonu geçirdi.

Haberin Devamı

Son halini paylaştı, yüzündeki değişim dikkat çekti

6 saat süren bir ameliyatın ardından gıdısını ve göz kapaklarını aldıran Yeşilmen, ‘hem para veriyorsunuz hem acı çekiyorsunuz’ dedi.

İŞTE YENİ HALİM!

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek geçirdiği estetik operasyonlarla gündeme gelmişti.

Son halini paylaştı, yüzündeki değişim dikkat çekti

Son olarak göz kapağı ameliyatı yaptıran Akyürek, son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

12 KEZ BIÇAK ALTINA YATTI

Süperstar Ajda Pekkan 14 kez ameliyat masasına yattı.

Son halini paylaştı, yüzündeki değişim dikkat çekti

Pekkan, 3 kez burnunu yaptırdı, 6 kez dudaklarına silikon enjekte ettirdi.Diz kapaklarını ve karın bölgesini gerdirdi, 4 kez de yüz gerdirme operasyonu geçirdi. Ajda Pekkan her 6 ayda bir yüzüne botoks yaptırıyor.

Haberin Devamı

REKOR DENİZ'İN

Deniz Akkaya da 17 kez bıçak altına yattı.

Son halini paylaştı, yüzündeki değişim dikkat çekti

Akkaya, 3 kez burnunu yaptırdı, yüzüne dolgu maddesi koydurttu, çenesini törpületti, iki kez göğüs kaldırma operasyonu geçirdi, basen ve bel bölgesindeki yağları aldırttı, kalçalarını kaldırttı.

MODAYI SEDA BAŞLATTI

57 yaşındaki Seda Sayan yaşlanmayı önlemek için yüzüne bir estetik daha yaptırdı.

Son halini paylaştı, yüzündeki değişim dikkat çekti

 Daha önce de 'Fransız askısı' adlı yönteme başvuran Sayan bir kez daha yüzünü gerdirdi. Seda Sayan o anları dakika dakika takipçileriyle paylaştı. 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle 10 yaş birden gençleşen Sayan'nın sosyal medya paylaşımı ilgi odağı oldu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Estetik Yaptıran Ünlüler#Hande Doğandemir#Oyuncu

BAKMADAN GEÇME!

1,1 milyon tohum saklanıyor… Nuh’un Gemisi Norveç’te: Gizemli mahzenin sırrı ne

1,1 milyon tohum saklanıyor… Nuh’un Gemisi Norveç’te: Gizemli mahzenin sırrı ne?

#Norveç
EZBER BOZAN SERİSİ | Hayır, orta yaş kilolarının suçlusu metabolizma değil

EZBER BOZAN SERİSİ | Hayır, orta yaş kilolarının suçlusu metabolizma değil

#Sağlık
Baba Vanga’nın 2022 kehanetlerinde dikkat çeken detay İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket....

Baba Vanga’nın 2022 kehanetlerinde dikkat çeken detay! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket....

#BABA Vanga

BAKMADAN GEÇME!

1,1 milyon tohum saklanıyor… Nuh’un Gemisi Norveç’te: Gizemli mahzenin sırrı ne

1,1 milyon tohum saklanıyor… Nuh’un Gemisi Norveç’te: Gizemli mahzenin sırrı ne?

#Norveç
EZBER BOZAN SERİSİ | Hayır, orta yaş kilolarının suçlusu metabolizma değil

EZBER BOZAN SERİSİ | Hayır, orta yaş kilolarının suçlusu metabolizma değil

#Sağlık
Baba Vanga’nın 2022 kehanetlerinde dikkat çeken detay İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket....

Baba Vanga’nın 2022 kehanetlerinde dikkat çeken detay! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket....

#BABA Vanga