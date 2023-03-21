Son eşinden bir yıl önce boşanmıştı: 92 yaşındaki medya patronu beşinci kez evleniyor!

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MEDYA DEVİ SIRILSIKLAM AŞIK!

“Yeniden aşık olmayı hayal etmiştim ama bunun sonuncusu olacağını biliyor, bir yandan da ölümüne korkuyordum” Bu sözler 92 yaşındaki ABD’li medya devi Rupert Murdoch’a ait. Tahmini kişisel serveti 17 milyar dolardan fazla olan dünyanın en tanınmış gazete ve televizyon patronun olan Rupert Murdoch, sağlığı bozulsa ve artık yürümekte zorlansa bile son aylarda büyük bir aşk yaşıyor ve tüm dünya bu yeni yazılmaya başlanan aşk hikâyesini merakla takip ediyor.

Ocak ayında 66 yaşındaki yeni sevgilisi Ann Lesley Smith’le Barbados’ta romantik bir tatile çıkan medya devinin aşk fotoğrafları günlerce konuşulmuştu. Rupert Murdoch ile Ann Lesley Smith'in 2021 yılının kasım ayında tanıştığı ve yıldırım aşkı yaşadığı söyleniyordu Ann Lesley Smith, ABD'nin tanınmış country şarkıcılarından biri olan Chester Smith'in eski eşi. Yayıncılıkla uğraştığı bilinen Smith’in de Rupert Murdoch kadar olmasa da hatırı sayılır bir servet sahibi olduğu biliniyor. Rupert Murdoch ve Jerry Hall'un 6 yıllık evliliği eski çiftin açıklamalarına göre çok mutlu geçmişti... Mal paylaşımı sorunlarını da çözen Murdoch ve Jerry Hall'un artık iyi dost olduğu söyleniyor

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NİŞAN HABERİNİ KENDİ GAZETESİN VERDİĞİ RÖPORTAJLA DUYURDU

Sahibi olduğu New York Post gazetesine verdiği röportajla nişan haberini duyuran Rupert Murdoch, sevgilisine kendisinin özenle seçtiği ve Asscher-Cut adı verilen, yani özel olarak kare şeklinde kesilmiş bir pırlanta yüzük hediye ettiğini açıkladı. Murdoch, sevgilisine 17 Mart’ta yani İrlandalıların en özel kutlaması olan St. Patrick Günü'nde evlilik teklif ettiğini açıkladı. Nişanı için bu günü seçmesini de esprili bir dille “Ben dörtte bir oranında İrlandalıyım” diyerek açıkladı.

Rupert Murdoch, Ann Lesley Smith'le evliliğini çok geciktirmek istemediğini, bu yıl içinde evlenmeyi planladıklarını söyledi. Düğünün yaz aylarında yapılması planlanıyor. Yeniden aşık olup evlenmek için doğru zamanı ve kişiyi söylediğini açıklayan müstakbel gelin Ann Lesley Smith, Murdoch’la olan ilişkisini “Tanrı'dan bir hediye” olarak nitelendirdi ve “Biz onunla aynı inançları paylaşıyoruz ve aynı dili konuşuyoruz” diyerek ne kadar iyi anlaştıklarının altını çizdi. Geçen sonbaharda tanışan çift ocak ayında da birlikte aşk tatiline çıkmıştı. 92 yaşındaki Rupert Murdoch’ın bu tatil süresince çok neşeli olduğu ancak zaman zaman yanındaki genç yardımcısından yürümek için destek aldığı gözlerden kaçmamıştı...

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92 YAŞINDA 5. EVLİLİĞİNİ YAPACAK

Bu evlilik Rupert Murdoch’ın beşinci evliliği olacak. Bu yüzden bir miktar korktuğunu itiraf eden medya devi yine de çok mutlu olduğunu söylüyor ve ekliyor “Bu beşinci evliliğim ama içim rahat çünkü aynı zamanda sonuncusu olduğunu da biliyorum.” Ann Lesley Smith'le tanıştıktan 6 ay sonra evlenme kararı alan Rupert Murdoch’ın, ünlü eski model Jerry Hall'la yaptığı dördüncü evliliğin olaylı şekilde bitmesinin üzerinden sadece bir yıl geçti.

2016 yılında Murdoch’la evlenen 66 yaşındaki Jerry Hall, bir dönemin en ünlü modellerinden biri ve efsane rock grubu The Rolling Stones’un solisti Mick Jagger'ın da 22 yıllık hayat arkadaşı ve dört çocuğunun annesi. Rupert Murdoch’la 6 yıl evli kalan Jerry Hall, boşanma sürecinde evlilik anlaşması ve servet paylaşımı nedeniyle aylarca gündemde kalmıştı.

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AŞK TATİLİNE ÇIKMIŞLARDI

Zaten modellik kariyeri sebebiyle hatırı sayılır bir serveti olan Jerry Hall, dört çocuğunun babası Mick Jagger kendisinden ayrılıp bir başka kadından çocuk sahibi olduğunda da 18 milyon sterlinlik bir tazminata kavuşmuştu. Yani kendisi de oldukça zengin olan Jerry Hall, Murdoch’tan boşandığında hiçbir maddi sıkıntı çekmeyecekti. Ancak evli kaldıkları 6 yıl boyunca birlikte birçok pahalı mülk edinen çiftin boşanma süreci bu mülklerin paylaşımı nedeniyle uzamış ve sancılı geçmişti.

Beşinci kez evlenmeye hazırlanan Rupert Murdoch’ın önceki dört evliliğinden 6 çocuğu var. Rupert Murdoch; 1956'dan 1967'ye kadar Avustralyalı uçuş görevlisi Patricia Booker ile 1967'den 1999'a kadar İskoç asıllı gazeteci Anna Mann ile 1999'dan 2014'e kadar da Çin doğumlu girişimci Wendi Deng ile evliydi. Medya devinin son eşi ünlü eski model Jerry Hall’la boşanması geçen ağustos ayında resmileşti. YERİNİ KİMİN ALACAĞI ŞİMDİDEN KONUŞULMAYA BAŞLADI

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Artık 92 yaşında olan Avustralya asıllı ABD’li medya patronunun ölümünün ardından kurduğu dev medya imparatorluğu kimin devralacağı da sık sık gündeme gelen bir konu Murdoch’ın önceki evliliklerinden doğan 64 ve 53 yaşlarındaki kızları Prudence ve Elizabeth’le 50 ve 49 yaşındaki oğulları Lachlan ve James’in, babalarının şirketlerinde kritik konumlarda görev yaptıkları biliniyor. Murdoch’ın üçüncü eşi Wendi Deng’den ise 21 ve 19 yaşlarında, Grace ve Chloe adında iki kızı var.