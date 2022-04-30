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Son dakika... Yıldız Tilbe kaza yaptı! Yaralı sürücünün başında bekledi...

#Yıldız Tilbe#Maltepe#İdealtepe

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Maltepe'nin İdealtepe mahallesinde trafik kazası yaptı. Bir motosiklet sürücüsüne çarpan Tilbe, ambulans gelene kadar olay yerinde bekledi.

 

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Kaza öğle saatlerinde Maltepe İdealtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Şarkıcı Yıldız Tilbe, otomobiliyle Büyüktur Yolu sokaktan çıkıp Bağdat Caddesi’ne girdiği sırada, Kadıköy istikametine doğru ilerleyen motosikletliyle çarpıştı.

Kazanın ardından otomobilinden inen Tilbe, yere düşen motosikletlinin yanına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yıldız Tilbe motosiklet sürücüsü ambulansa bindirilene kadar yanından ayrılmadı. Kazada hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Tilbe’nin polis merkezine gidip ifade verdiği öğrenildi.

Son dakika... Yıldız Tilbe kaza yaptı Yaralı sürücünün başında bekledi...

Kazayı gören Dursun Kaya, "Kadıköy istikametine giden motosiklet, kırmızı ışıkta geçmeye çalışırken araç da dönüyordu. Sürücüyü gördüm kadındı ama kim olduğunu bilmiyordum. Ambulansı aradık. Üzgün bir hali vardı. Yıldız Tilbe olduğunu yine bilmiyordum. Sonradan gördüm Yıldız Tilbe hanım dediler. Yıldız Tilbe de başında gitti. Hatta sonuna kadar da başını kolunun üstünde tuttu." dedi. 

 

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#Yıldız Tilbe#Maltepe#İdealtepe

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