Son dakika: Sıla'yı darp eden Ahmet Kural'ın cezası belli oldu

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, Ahmet Kural ve Sıla Gençoğlu katılmadı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz da duruşmada hazır bulundu.

Sıla’nın avukatı Rezan Epözdemir, "Sanığın tevil yollu ikrarı, kamuoyunda özür dilemesi ve tanık beyanları vardır. Bunun kurgu olması hayatın olağan akışın aykırıdır. Bozma sonrası iki tanık da dinlenmiştir, tutarlı beyanları vardır. Bir kadının, bir sanatçının böyle bir şeye maruz kalmamışken kurgu mahiyetinde uydurmayacağı kanaatindeyiz. Türkiye’de kadına karşı şiddette hep ’susmasınlar’ diyoruz. Susmayınca da bunu meşrulaştırmaya yönelik çabalar görüyoruz. Şiddete uğrayan bir kadın hak arama özgürlüğünü kullanmalıdır. Ertelenmeyen bir mahkumiyet hükmü kurulmasını talep ediyoruz" dedi. Bakanlığın avukatı Hatice Boz da sanığın cezalandırılmasını talep etti.

KURAL’IN AVUKATI BERAATİNİ İSTEDİ

Ahmet Kural’ın avukatı Sibel Aydın, olay yerinde keşif yapılmasını isteyerek, "Ortada ciddi bir çelişki ve şüphe vardır. Eğer mahkeme olay yerinde keşif yapılmasını reddedecekse şüpheden sanık yararlanır hükmüyle müvekkilimizin beraatini talep ediyoruz" diye konuştu.

ÜÇ SUÇTAN CEZA VERİLDİ

Hakim, Ahmet Kural hakkında eski kararın aynısını verdiklerini açıkladı. Mahkeme, sanık Ahmet Kural’ın "Tehdit" suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek, 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Kural, "Basit yaralama" suçundan 5 ay hapis, "Hakaret" suçundan da 4 ay 5 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, sanığın sabıkasız oluşu, suç işleme konusunda eğilimi olmaması ve yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alarak cezaların ertelenmesine ve sanığın 1 yıl süreyle denetim altında bulundurulmasına karar verdi. Denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi halinde ertelenen cezanın tamamının infaz kurumunda çektirileceği uyarısı da yapıldı.

AHMET KURAL’IN AVUKATI: İTİRAZ EDECEĞİZ

Karar sonrasında, sanık Ahmet Kural’ın avukatı Sibel Aydın mahkemenin istinaf mahkemesinin kararının aksine bir karar verdiğini belirterek itiraz edeceklerini belirtti.

SILA’NIN AVUKATI: ADALET TECELLİ ETTİ

Sıla Gençoğlu’nun avukatı Rezan Epözdemir ise "İddialarımızın gerçek olduğu bir kere daha tescillendi. Sanık Ahmet Kural ’kasten yaralama’, ’hakaret’ ve ’tehdit’ suçlarından bu suçları işlediğinden bahisle mahkum edildi. Geç kalınmış olsa da bu yönüyle müvekkilimizi memnun etmese de her şeye rağmen adalet tecelli etmiştir" dedi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ahmet Kural'ın, "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi, 22 Nisan 2019'da verdiği kararında, Ahmet Kural'a "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından toplamda 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası vermiş ve hapis cezalarının şartsız olarak ertelenmesine karar vermişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne (istinaf) ulaştırılmak üzere kararı veren İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ne itiraz dilekçesi sunmuştu.

Mahkemenin kararı, sanık Kural ve müşteki Gençoğlu'nun avukatları tarafından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine (İstinaf) taşınmıştı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi istinaf başvurularının yerinde görülerek kurulan hükmün bozulmasına, dosyanın yeniden incelenmek ve hüküm kurulmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verilmişti.

Yeniden yargılamada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Ahmet Kural'ın "basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

En lezzetli yemek tarifleri burada