Son dakika: Sezen Aksu'nun hastalığı yeniden nüksetti
Minik Serçe lakabıyla bilinen sevilen sanatçı Sezen Aksu, 2014 yılında yakalandığı Kolit hastalığının nüksetmesiyle birlikte tedavi sürecine yeniden başladı. Kolit atakları nedeniyle sıkıntı çektiğini ifade eden Sezen Aksu, bu durumun günlük hayatını etkilediğini vurguladı.
2014 yılında yakalandığı Kalın Bağırsak İltihabı (Kolit) hastalığına yeniden yakalanan Sezen Aksu, tedavi sürecine yeniden başlayacak. Dijital platformlarda yerini alan 'Kaybedenler' isimli şarkısıyla ilgili yaptığı açıklamada hastalığına da değinen Sezen Aksu, hastalığın günlük hayatını da etkilediğini şu sözlerle ifade etti;
"Hazır bu satırları yazıyorken, çok önemli bir konuya değineyim isterim. Geçen hafta kalbini sevdiğim Ömür Gedik aradı ve hayvan hakları yasasının bir an önce çıkması için benden de bir video istedi. Kolit ataklarıyla büyük sıkıntım vardı; yapamadım maalesef."
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