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Son dakika... Sanatçı Fatma Girik, Bodrum’da son yolculuğuna uğurlandı

#Fatma Girik#Memduh Ün#BODRUM

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Yeşilçam’ın usta ismi Fatma Girik, Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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Pazartesi günü tedavi gördüğü hastanede Covid-19’a bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Yeşilçam’ın usta ismi ve Şişli eski Belediye Başkanı Fatma Girikin cenazesi, dün İstanbulda düzenlenen törenin ardından Muğla’nın Bodrum ilçesine getirildi. Girik’in Türk bayrağına sarılı tabutu, omuzlarda taşınarak Adliye Camisi’ne götürüldü. Törene katılanlar Girik’in tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Törene, Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik, manevi kızı Ahu Turan, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Muğla Valisi Orhan Tavlı, CHP Muğla milletvekilleri Mürsel Alban, Süleyman Girgin, Suat Özcan, Burak Erbay, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen ile iş, siyaset ve spor camiasından çok sayıda kişi katıldı.

HAYAT ARKADAŞININ YANINA DEFNEDİLDİ

Bodrum İlçe Müftüsü İbrahim Kapancı tarafından kıldırılan namazın ardından Fatma Girik’in cenazesi, Torba Mahallesi’ndeki evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Girik, Torba Mezarlığı’nda hayat arkadaşı Memduh Ün’ün yanına defnedildi.

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’HEM ABLAM HEM YOLDAŞIMDI’

Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik, "Sizlerle aynı duyguları paylaşıyorum. Benim kadar sizler de seviyordunuz. Ablamı tanımayanların bile sevdiğini düşünüyorum. Hem ablam hem yoldaşımdı. 56 yıllık hayatımda annemden daha çok ablamla zaman geçirdim. Kendisinin 5-6 yıldır beyin rahatsızlığı vardı. Hastalığına rağmen neşesi yerindeydi. Konuşuyorduk, birlikte zaman geçiriyorduk. Koronavirüs belasının pençesine düştü ve 2-3 gün içerisinde ablamı kaybettik" dedi.

Türk pop müziği sanatçısı Bora Gencer ise, "Allah, Fatma Girik ile birlikte ’Bize ne oldu’ dizisinde oynamayı nasip etti. Bu şerefe nail oldum. Kendisi, koronavirüs yüzünden çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak yaşamını yitirdi. Sinema camiasına, Yeşilçam’a, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

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