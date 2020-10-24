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İdris TİFTİKCİ - DHA
Haber Giriş: 24.10.2020 - 19:43 | Son Güncelleme:

Oyuncu Eser Yenenler koronavirüse yakalandı

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Oyuncu Eser Yenenler koronavirüse yakalandı
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Oyuncu Eser Yenenler koronavirüse yakalandı. Yenenler'in İstanbul'daki evinde olduğu öğrenildi.

Oyuncu Eser Yenenler koronavirüse yakalandı. Test sonucu pozitif çıkan oyuncunun, sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken, Yenenler'in İstanbul'daki evinde olduğu öğrenildi.

ESER YENENLER'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Eser Yenenler, şu ifadeleri kullandı:

"Çok dikkat etmeme rağmen Covid-19 testim pozitif çıktı ama çok şükür hafif semptomlarla geçiyorum. Kuzey ve Berfu negatif, İzmit’te ailesinin yanında. Ben kendimi izole edip gerekenleri yapıyorum. Daha ağır geçirenlere acil şifalar diliyorum. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim."

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