Son dakika: Mohammed Alsaloussi, Şeyma Subaşı'na evlilik teklifi etti...

Uzun zamandır Şeyma Subaşı ile aşk yaşayan iş insanı Mohammed Alsaloussi evlilik yolunda ilk adımı attı. Romantik bir teklifte bulunan Alsaloussi, Şeyma'dan 'evet' yanıtını aldı.

Mohammed Alsaloussi, sevgilisi Şeyma Subaşı'na sürpriz bir organizasyonla evlilik teklifinde bulundu. Sahilde hazırlattığı özel alana arkadaşlarını davet eden iş insanı daha sonra Şeyma Subaşı ile oraya geldi.

Bir anda sevgilisinin önünde diz çöken Alsaloussi, romantik bir konuşma yaptı ve evlilik teklifinde bulundu. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan Subaşı teklifi kabul etti, diz çökerek sevgilisine sarıldı.

Çiftin bu özel anı arkadaşları tarafından kaydedildi. Yaşadığı mutluluğu takipçileriyle paylaşan Şeyma Subaşı, 'evet, dedim' mesajıyla güzel haberi duyurdu.

Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 'Her şey yolunda evlilik hazırlığı yapıyoruz, çok heyecanlıyız' demişti.

Evlilik kararıyla ilgili kızının görüşlerini de anlatan Subaşı, "Melisa ile abi-kardeş gibiler. Eğer Melisa sevmeseydi, istemeseydi ya da Melisa'dan öyle bir enerji almasaydım asla bu yola girmezdim" ifadelerini kullanmıştı.

HAMİLE İDDİALARINA CEVAP

Sosyal medyada 3.2 milyon takipçisi olan Subaşı son paylaşımıyla çok konuşuldu. Her pozunda eliyle karnını gizlemeye çalışan Subaşı'nın bu hareketi dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Şeyma Subaşı'nın takipçileri; "Hamile sanırım", "Göbek çıkmış", "Hamile gibi", "Kesin hamile", "Kilo da almış", "Hamile, el sürekli göbekte" şeklinde yorumlar yaptı.

Hamilelik haberleri karşısında sessizliğini bozan Subaşı, paylaştığı yemek fotoğrafının altına ' Bugün sağlıklı besleneyim...Sonra karnım falan çıkar Türk basını yine bilmiş bilmiş haber yapar" diyerek iddiaları yalanladı.

Subaşı, sözlerine; Bir de yarın büyük bir parti yapıyorum Ibiza'daki evimizde. Hiç durmadan dans etmeyi düşünüyorum. Ah nasıl olacak ki hamile halimle değil mi?" diye devam etti.

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