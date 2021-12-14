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Son dakika: İşte Gülçin Ergül'ün son sağlık durumu... Trafik kazası sonrası ilk paylaşım: Sen benim meleğimsin

#Gülçin Ergül#Trafik Kazası#Erdal Şeyda Lafçı

Balıkesir'deki kazada TIR'a çarpan otomobilden yaralı olarak kurtulan Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül'ün son sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Gülçin'in bu akşam saatlerinde taburcu edilmesi bekleniyor. Feci kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü erkek arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı’nın cenazesi ise İzmir'e gönderildi. Gülçin Ergül kaza sonrası sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı.

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Kaza, dün saat 20.30 sıralarında İstanbul-İzmir yolunun Susurluk ilçesi mevkisinde meydana geldi. Kazada, Erdal Şeyda Lafçı yönetimindeki 34 SD 7339 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Lafçı'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yönde ilerleyen Cengiz Yücel yönetimindeki 34 CGR 100 plakalı TIR’ın dorsesine arkadan çarptı. Lafçı'nın kullandığı otomobil savrulup bariyerlere çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Erdal Şeyda Lafçı’nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

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GÜLÇİN ERGÜL'ÜN SON SAĞLIK DURUMU NASIL?

Araçtaki Hepsi Grubu’nun eski solisti Gülçin Ergül ise kaldırıldığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Ergül, halen hastanede gözlem altında tutuluyor. Ergül'ün, doktorların son kontrollerinin ardından akşam saatlerinde taburcu edilmesi bekleniyor.

CENAZESİ İZMİR'E GÖNDERİLDİ

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Kazada hayatını kaybeden Erdal Şeyda Lafçı'nın cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından sevk edildiği Balıkesir Devlet Hastanesi'nin morgundan alınarak İzmir’e gönderildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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GÜLÇİN ERGÜL'DEN KAZA SONRASI İLK PAYLAŞIM

Gülçin Ergül sosyal medya hesabından sevgilisinin fotoğrafıyla birlikte "Sen benim meleğimsin, hep öyleydin aşkım" paylaşımını yaptı.

Son dakika: İşte Gülçin Ergülün son sağlık durumu... Trafik kazası sonrası ilk paylaşım: Sen benim meleğimsin

 

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#Gülçin Ergül#Trafik Kazası#Erdal Şeyda Lafçı

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