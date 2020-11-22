Son dakika... Haldun Dormen koronavirüse yakalandı
Son dakika haberi... Duayen tiyatrocu Haldun Dormen, koronavirüse yakalandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan 92 yaşındaki usta, durumunun iyi olduğunu belirtti.
Usta oyuncu Haldun Dormen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
- Dün yapılan test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim fakat durumum gayet iyi. Doktorlarım yaptıkları kontrollerin sonucunda her şeyin olumlu yönde seyrettiğini bildirdiler.
- Lütfen nerede olursak olalım kendimizi ve çevremizdekileri en güvenli şekilde korumaya, maskemizi takmaya ve sosyal mesafeli kalmaya dikkat edelim. Hep birlikte bu virüsün üstesinden geleceğimize inanıyorum.
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