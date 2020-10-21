Son Dakika: Hakan Taşıyan'dan güzel haber geldi

Arabesk müziğinin usta isimlerinden Hakan Taşıyan ciddi sağlık sorunları yaşadığı ortaya çıktı. Ayağındaki ağrılar yüzünden tedavi görmeye başlayan Taşıyan’ın hastalığı, karaciğer ve böbrek rahatsızlığına kadar ilerledi. Dün sevenlerinden dua isteyen Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu hakkında yeni bir gelişme yaşandı.



SAĞLIK BAKANLIĞI DEVREDE!

Şarkıcı Işın Karaca sosyal medya hesabından güzel haberi duyurdu; Sevim Emre Gencebay'dan aldığım bilgiye göre sevgili Hakan Taşıyan şu an da hastanede tedaviye alınmış ve en güzel haber de organ nakline ihtiyacı olmaması! Buradan bu müzisyen kardeşimize sahip çıkan Sağlık Bakanlığı ve tüm sağlıkçılarımıza şükranlarımızı sunuyorum..