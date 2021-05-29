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Can ÇELİK/ADANA (DHA)
Haber Giriş: 29.05.2021 - 20:15 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Ünlü oyuncu İlker Aksum kaza yaptı... Aracı takla atan Aksum'a çevredekiler yardıma koştu!

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Adana'da oyuncu İlker Aksumun kullandığı otomobil, refüjdeki ağaca çarpıp takla attı. Esnaf tarafından araçtan çıkarılan Aksum, kaldırıldığı hastanede yapılan kontrollerinin ardından taburcu edildi.

Oyuncu İlker Aksum, bugün saat 15.00 sıralarında Adana Havalimanı’na gitmek için otomobiliyle yola çıktı. Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi Mithat Ünsal Bulvarına geldiğinde Aksum, otomobilin kontrolünü yitirdi. Otomobil, refüjdeki ağaca çarpıp takla attı. Araçta sıkışan Aksum, bölge esnafı tarafından bıçakla emniyet kemeri kesilerek çıkarıldı.

Son dakika haberleri... Ünlü oyuncu İlker Aksum kaza yaptı... Aracı takla atan Aksuma çevredekiler yardıma koştu

İlker Aksum, olay yerine çağrılan ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Aksum, kontrollerinin ardından taburcu edildi.

Son dakika haberleri... Ünlü oyuncu İlker Aksum kaza yaptı... Aracı takla atan Aksuma çevredekiler yardıma koştu

 

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