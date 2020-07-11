Son dakika haberler: Yıllar önce açtığı dava başına bela oldu! Selçuk Yöntem'e icra şoku

SELÇUK Yöntem, Bambi Cafe’de tost yediği esnada çekilen bir fotoğrafının, büfenin mönüsünde kullanıldığını fark etti. Yöntem, kafenin sahibi Fatih Güner hakkında 300 bin TL maddi, 100 bin TL manevi tazminat talebi ile dava açtı. Davaya bakan İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi ilk olarak, Güner’in, Yöntem’e 234 bin TL maddi, 50 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi. Bu karara Güner’in avukatı itiraz etti. İtirazı değerlendiren Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, maddi tazminat kararının yüksek olduğunu, indirime gidilmesini istedi.



Yargıtay’ın bozma kararı sonrası mahkeme bu kez, maddi tazminatı 100 bin TL’ye indirdi. Manevi tazminat için belirlenen 50 bin TL’de ise değişiklik olmadı.



İKİ AYRI İCRA TAKİBİ



Mahkeme, Yöntem’in, talep ettiği maddi tazminat tutarının ret ettiği kısmına ilişkin 17.458 TL’lik vekâlet ücretini kafenin sahibi Fatih Güner’e ödemesine karar verdi. Bu karar sonrası, Güner’in avukatı Yöntem hakkında biri 17.458 TL diğeri, 930 TL olmak üzere iki ayrı icra takibi başlattı. İcra takiplerinin, geçen salı günü başlatıldığı öğrenildi.



MAHKEME KARAR VERECEK



Öte yandan, Yöntem de kazandığı 50 bin liralık manevi 100 bin liralık maddi tazminat kararını, yasal faizi ile birlikte icraya koydu. Güner’in avukatının takibe itirazı sonrası son kararı icra hukuk mahkemesi verecek.